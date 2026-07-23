A Felipe Calderón lo dejaron ‘tirado’ en Los Pinos: Estatua de cobre cumple un año en el suelo

¿Qué pasó con la estatua de Felipe Calderón? Lleva un año entre lodo y ramas en Los Pinos. (Cuartoscuro)

La escultura de bronce del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cumplirá un año de estar rodeada de lodo, ramas, a unos metros de su pedestal.

Dentro del Complejo Cultural Los Pinos, en la famosa Calzada de los Presidentes, la única figura que permanece en el suelo es la del exmandatario panista, a quien en varias ocasiones los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo acusaron de llegar al poder tras un fraude.

Aparentemente, a la fecha, la Secretaría de Cultura, responsable del espacio, no dio la instrucción de levantar y situar en el punto originario a la estatua del exmandatario.

¿Cómo se cayó la figura de Calderón?

Hace un año, la estatua de cobra apareció en el suelo; en un principio se colocó una bolsa negra sobre ella a modo de cubrirla. Primero, surgieron versiones de que se pudo tratar de un acto de vandalismo, pero no hubo una confirmación.

La versión oficial y ampliamente difundida es que el clima fue el causante de la caída de la estatua; durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de julio de 2025, las lluvias y fuertes vientos provocaron la caída de árboles en la Ciudad de México.

Uno de esos árboles que cayeron por el mal clima fue en Los Pinos, el mismo que golpeó a la estatua de Felipe Calderón y provocó que cayera al suelo.

Luego que se reportara el hecho, la Secretaría de Cultura aseguró que evaluaría los daños y eventualmente realizaría el proceso de restauración, aunque no informó avances de su trabajo.

¿Cuáles son las otras estatuas de expresidentes en la calzada?

En la Calzada de los Presidentes del Complejo Cultural Los Pinos hay 14 estatuas de los exmandatarios que vivieron en el recinto durante su administración:

Lázaro Cárdenas del Río.

Manuel Ávila Camacho.

Miguel Alemán Valdés.

Adolfo Ruiz Cortines.

Adolfo López Mateos.

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez.

José López Portillo.

Miguel de la Madrid.

Carlos Salinas de Gortari.

Ernesto Zedillo.

Vicente Fox.

Felipe Calderón.

Enrique Peña Nieto.

La tradición terminó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió que Los Pinos dejaría de ser la residencia oficial de la persona titular del Poder Ejecutivo para convertirlo en un complejo cultural.

En su lugar, López Obrador decidió vivir y dirigir el país desde Palacio Nacional. Ello implicó que no hubiera una estatua del mandatario saliente y que fuera colocada en la Calzada de los Presidentes.

En el Complejo Cultural también hay esculturas de otros personajes de la historia mexicana.