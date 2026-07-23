Los 7 más peligrosos del CJNG: Ellos son los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, según EU

De acuerdo con el análisis del Departamento del Tesoro, el CJNG es el cártel más dominante de México pues sus actividades se extienden hasta EU,.

Juan Carlos González, ‘El 03′, no está solo al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló el organigrama del CJNG la tarde de este jueves 23 de julio, luego de que sancionó con la Ley Kingpin al hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) establece que el CJNG tiene a 6 líderes principales bajo el mando de Juan Carlos González, alias ‘El 03′.

De acuerdo con las autoridades de EU, Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, y Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, quien fue detenido en abril pasado, son los dos principales lugartenientes del hijastro de ‘El Mencho’.

Debajo de ese trio se encuentran:

Carlos Andrés Rivera Varela , también conocido como ‘La Firma’,

, también conocido como ‘La Firma’, Francisco Javier Gudiño Haro , alias ‘La Gallina’,

, alias ‘La Gallina’, Julio César Montero Pinzón , alias ‘El Tarjetas’, y

, alias ‘El Tarjetas’, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’.

¿Quién es quién entre los líderes del CJNG, según OFAC de EU?

El documento revelado por la OFAC establece que el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen como actividades principales el trafico de fentanilo desde México a EU; la violencia y la corrupción; lavado de dinero; fraudes con tiempos compartidos, y relación con otros cárteles de la droga.

De acuerdo con OFAC, Juan Carlos González Valencia tomó el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Autoridades de EU identifican a Juan Carlos Valencia González y señalan que utiliza diversos alias. Además de ’El 03′, es conocido como ‘Pelón’, ‘El R-3’, ‘El JP’ y ‘Tricky Tres’.

El actual líder del CJNG tiene 42 años, puesto que nació en en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que cuenta con la doble ciudadanía: estadounidense y mexicana.

El ’03′ es hijo de Rosalinda González Valencia, mientras que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es su padrastro.

¿Qué dijo el Gobierno de EU sobre ‘El Jardinero’?

Aunque personal de las Fuerzas Armadas capturó a ‘El Jardinero’, el Gobierno de EU consideró que la estructura bajo sus órdenes aún está activa y conserva su influencia en zonas de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas gracias a una amplia red integrada por familiares, jefes de plaza y operadores financieros y logísticos.

EU también identificó a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias ‘El Güero Conta’, capturado por autoridades mexicanas en abril de este año, como uno de los principales colaboradores de ‘El Jardinero’.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ‘El Güero Conta’ era el encargado de administrar una red de empresas fachada, prestanombres y familiares utilizada para ocultar bienes adquiridos con recursos de origen ilícito y proteger el patrimonio del presunto líder criminal.