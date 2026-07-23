Lluvias torrenciales, vientos y rayos: Activan alerta para Coahuila, NL y Tamaulipas por ciclón ‘Bertha’

El ojo de la tormenta tropical Bertha se ubica sobre el sureste de Estados Unidos, según el último reporte del SMN.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están en alerta por un aumento exponencial de lluvias provocado por la tormenta tropical Bertha, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) este jueves 23 de julio.

La dependencia detalló que los “desprendimientos nubosos” del ciclón Bertha, que tocó tierra en Estados Unidos, interactuarán con un canal de baja presión durante las próximas 24 horas.

Esta combinación provocará lluvias de hasta 150 milímetros; tormentas eléctricas y vendavales para Coahuilla, Nuevo León y Tamaulipas entre la noche de este jueves 23 de julio y la madrugada del viernes 24 de julio.

“Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos", añadió. Por ello, Protección Civil dio las siguientes recomendaciones:

Evite cruzar ríos, arroyos, vados o cualquier zona con corrientes de agua, tanto caminando como en automóvil, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.

Ubique rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos. Además, tenga lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio de baterías y un botiquín de primeros auxilios.

Durante una tormenta eléctrica no permanezca debajo de árboles , estructuras metálicas ni anuncios espectaculares, debido al riesgo de descargas eléctricas.

, estructuras metálicas ni anuncios espectaculares, debido al riesgo de descargas eléctricas. Retire o asegure los objetos colocados en techos, balcones y patios que puedan desprenderse por rachas de viento.

Consulte únicamente la información difundida por los canales oficiales y atienda en todo momento las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de su entidad.

¿Dónde está la tormenta tropical ‘Bertha’?

Se ubica sobre el sureste de Estados Unidos, a 55 kilómetros al sur de Lago Charles, Luisiana, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se mueve con dirección oeste, es decir, hacia México, con una velocidad de 17 kilómetros por hora. No obstante, se prevé que se debilite a un sistema postropical durante el viernes 24 de julio y disminuya sus afectaciones.

'Bertha' es apenas el segundo sistema que alcanza la categoría de tormenta tropical en el Atlántico. (Servicio Meteorológico Nacional)

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana el miércoles 22 de julio y después regresó al mar. Se desplazará sobre Texas antes de disiparse este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El gobernador de Luisiana declaró un estado de emergencia por el ciclón, aunque indicó en una conferencia de prensa posterior que “las buenas noticias son que la tormenta, probablemente, no producirá el tipo de lluvia o viento que un evento así podría causar”.

Donde sí se espera un aumento de lluvias es en Texas, con precipitaciones esperadas de hasta 150 milímetros a lo largo de la costa, lo que “puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas”.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.

Con información de EFE