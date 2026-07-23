‘Vendía barbacoa’: Los trabajos que tuvo ‘El Bogueto’ antes de la fama

“Como antes, como cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un gánster”... ‘El Bogueto’ no tuvo un camino sencillo para consolidarse como uno de los máximos exponentes del reguetón mexa.

Antes de lograr colaboraciones con Dani Flow, J Balvin e incluso convertirse en invitado especial de eventos gubernamentales como la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ‘El Bogueto’ tuvo múltiples oficios.

Para seguir su sueño, Armando Toledo Rosas, nombre real del artista, abandonó la universidad y combinó sus tardes de escribir letras con la venta de tenis, ropa y hasta tacos de barbacoa.

¿Qué carrera estudió ‘El Bogueto’?

En una entrevista con El minuto que cambió mi destino, ‘El Bogueto’ compartió que, luego de finalizar sus estudios en el CETIS 153, del cual egresó con una carrera técnica en programación, intentó continuar sus estudios universitarios.

Para ello, cursó algunos semestres de la licenciatura en Derecho en la UNITEC; sin embargo, desertó. Después, probó suerte al ingresar a la escuela de la Policía de Investigación, donde tenía la opción de cursar la misma carrera.

Armando Toledo Rosas "El Bogueto", durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional donde se presentaron los semifinalistas de la edición "México Canta 2026". FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

“Entré a la PDI (...) pero fue más por la carrera de Derecho: en un año y medio acababas, te graduabas y ya eras policía”, comentó con el periodista Gustavo Adolfo Infante; no obstante, fue expulsado por mala conducta.

Finalmente, ingresó a la Universidad Tres Culturas, donde estudió seis cuatrimestres de la licenciatura en Administración de Empresas; sin embargo, fue ahí cuando decidió que su camino estaba en la música.

Para seguir sus sueños, ‘El Bogueto’ dejó la escuela y le comunicó la decisión a su familia, quienes no lo apoyaron inicialmente: “Mi mamá me dijo: ‘Ponte a estudiar o ponte a trabajar’”, recordó en el podcast Somos+Batos.

¿Qué hacía ‘El Bogueto’ antes de ser cantante?

Dado que Armando Toledo Rosas optó por dedicarse a la música, tuvo que conseguir trabajos temporales. El primero de ellos fue como taxista, un oficio que conocía bien, debido a que su papá se dedicaba a ello.

“Cuando empecé a hacer música, le decía a mi papá: ‘Jefe, présteme su nave para ir a dar unas vueltas, a ver si saco algo’. Ya me la prestaba”, compartió en El minuto que cambió mi destino.

‘El Bogueto’ también incursionó en el mismo negocio que su hermano: la compra y venta de tenis, los cuales se pusieron de moda durante un tiempo y le permitieron obtener los ingresos necesarios para subsistir.

“Comprábamos tenis y los revendíamos. Los íbamos a entregar al Metro. Yo ya hacía música y me iba a entregar tenis”, compartió y añadió que la alta demanda de los tenis ayudó a que el negocio fuera rentable.

¿Por qué ‘El Bogueto’ vendía barbacoa?

‘El Bogueto’ no solo trabajó con su hermano, también hizo alianza con una de las personas que considera fundamentales en su éxito: Ximena Flores, su novia y madre de su hija.

La pareja se dedicó durante un tiempo a la venta de ropa, la cual entregaban en las estaciones del Metro de la Ciudad de México. Después, incursionaron en la gastronomía al vender barbacoa.

El Bogueto llegó a vender barbacoa con su novia Ximena Flores antes de ser famoso. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

En una conversación con El Temach, ‘El Bogueto’ compartió que la familia de Ximena tiene una larga tradición en la venta de barbacoa, por lo cual decidieron incursionar en la venta de este platillo.

“Íbamos a meter el borrego al horno con su papá; su familia siempre se ha dedicado a la barbacoa y él era el que nos ayudaba a cocinar. De ahí, nos íbamos a vender a las 9:00 o 10:00 de la mañana”, comentó.

¿Cómo se hizo famoso ‘El Bogueto’?

A la par de todas estas actividades, ‘El Bogueto’ comenzó a escribir sus temas. Primero, tomó pistas de YouTube sobre las cuales cantaba, un método con el que descubrió que esta tarea le resultaba sencilla.

“Escribí como 20 canciones en un mes y dije: ‘Está chido, no me cuesta trabajo’. Empecé a grabarlas en un estudio”, compartió con Gustavo Adolfo Infante; sin embargo, este paso no fue sencillo.

Armando Toledo Rosas no tenía dinero para costear el tiempo en el estudio profesional, por lo cual tuvo que vender un par de tenis, según relató durante su participación en el podcast Somos+Batos.

“Me dieron dinero. Con eso fui a grabar la canción, pero pagué (el estudio) y me quedé sin nada”, compartió. Dado que no tenía cómo llegar, fue Ximena quien le dio dinero para el taxi.

'El Bogueto' es conocido por temas como 'G Low Kitty' una colaboración con J Balvin. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Con la grabación lista, tomó una decisión poco convencional: “Se las empecé a pasar a los de los mototaxis, a los que traen agua y así”, comentó en el canal de YouTube de Julio Orozco.

El principal motivo era que ellos tenían bocinas en las que reproducían las canciones a todo volumen por su colonia: “Les decía: ‘Pásaselas a tus valedores’; y sí se las pasaban. De repente sí llegaba a escuchar que sí las traían, cuando nadie me conocía”.

Poco después, ‘El Bogueto’ conoció a más artistas, quienes le abrieron las puertas, le ayudaron con colaboraciones y algunos de sus temas se volvieron virales en redes sociales, lo que lo lanzó a la fama.

Tal es así que en su catálogo ya cuenta con una colaboración con el reguetonero J Balvin y este jueves fue invitado a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.