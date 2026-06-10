Claudia Sheinbaum confiesa cuál es su canción mundialista favorita: ‘Dice algunas groserías’

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas que surgieron en redes sociales tras la difusión de "La niña futbolista", canción interpretada por Julieta Venegas. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Buenas vibras para la Selección Mexicana”. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se sumó a la fiebre mundialista para alentar al conjunto tricolor en su partido inaugural ante Sudáfrica este jueves 11 de junio. Para motivar a los jugadores mexicanos, mostró algunas de las canciones mundialistas que más le han gustado y que circulan en redes sociales.

La mandataria presentó contenidos creados por aficionados de distintas partes del mundo que han expresado su apoyo a la Selección Mexicana. Entre ellos destacó una canción realizada por un joven de León, Guanajuato, a la que calificó como su favorita, pese a contener algunas groserías.

Además, aclaró la polémica que surgió en torno a la canción La niña futbolista, interpretada por Julieta Venegas, la cual fue presentada semanas atrás durante la entrega de boletos para asistir a distintos encuentros del Mundial de 2026.

¿Cuáles fueron las canciones y videos favoritos de Claudia Sheinbaum?

Durante la recta final de la conferencia de este miércoles 10 de junio, Claudia Sheinbaum mostró tres contenidos creados por usuarios que, a su juicio, reflejan el ambiente que vive México a unas horas del arranque de la Copa del Mundo.

La presidenta destacó la canción creada por Corey, un joven originario de León, Guanajuato, titulada Esto es México. La mandataria reconoció que la letra contiene algunas palabras altisonantes; sin embargo, señaló que decidió compartirla porque transmite la pasión y el entusiasmo con los que los aficionados mexicanos viven el Mundial.

El video reúne imágenes emblemáticas de México, incluidos héroes de la Independencia, monumentos históricos y figuras del deporte y la cultura que han destacado a nivel internacional, como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Sergio ‘Checo’ Pérez, Javier “Chicharito” Hernández, Fátima Bosch, María del Rosario Espinoza y Natalia Lafourcade, entre otras personalidades.

“Hoy no hay miedo, no hay excusa, representan su nación. Por la historia, por el pueblo y por el niño soñador. Dale fuerte, sin clemencia, que se sienta la presión. Este equipo tiene huevos y también tiene ambición”.

De igual forma, mostró un video realizado por los Nansana Dance Kids, un grupo de niños de Uganda que dedicó una canción a la Selección Mexicana. En el material mencionan a futbolistas como César Montes, Edson Álvarez y Raúl Jiménez, acompañados por una melodía de trompetas.

Por último, presentó el video titulado Cielito Lindo, realizado por creadores independientes, en el que aparecen los nombres de los jugadores convocados a la Selección Mexicana sobre imágenes que resaltan la riqueza cultural del país, como los globos aerostáticos de Teotihuacán, las trajineras de Xochimilco y los tradicionales puestos de comida callejera. Todo ello está acompañado por la interpretación de Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, durante su emblemático concierto en el Palacio de Bellas Artes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la polémica canción de Julieta Venegas?

Antes de presentar los videos, la presidenta respondió a las críticas que surgieron en redes sociales tras la difusión de La niña futbolista, canción interpretada por Julieta Venegas.

Claudia Sheinbaum aclaró que el tema nunca fue concebido como la canción oficial del Mundial de 2026. Explicó que únicamente se utilizó durante la ceremonia de premiación de cuatro mujeres ganadoras del concurso de dominadas impulsado por el Gobierno federal, quienes recibieron boletos para asistir al encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

“Aclaro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente, está dedicada a las niñas que juegan futbol y la pusimos ese día porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes, que ganaron el concurso de dominadas para obtener los boletos del Mundial”.

La mandataria señaló que la canción fue elegida porque está dedicada a las niñas que practican futbol y porque formó parte de una actividad enfocada en promover su participación en el deporte.

La principal ganadora fue Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, quien recibió el boleto que originalmente correspondía a Claudia Sheinbaum para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

También fueron reconocidas Brianna Ameli Medina Cortés, de Ciudad de México; Karla Itzel Peña Vilchis, quien obtuvo entradas para un partido en Guadalajara, y Daira Yaretzi Díaz García, de Oaxaca, quien asistirá a un encuentro en Monterrey.

Las participantes obtuvieron los boletos tras destacar en un concurso nacional de dominadas con balón dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años.