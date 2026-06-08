Show de inauguración del Mundial 2026: Todo lo que debes saber del concierto con Shakira y Belinda

Estos son los detalles del show de Inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo de 2026 está lista para arrancar y México vuelve a hacer historia al albergar el partido inaugural del torneo más importante del futbol.

Antes de que ruede el balón en el México vs. Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, los aficionados pueden disfrutar de una ceremonia de apertura que combina música, cultura y espectáculo con la participación de artistas internacionales y mexicanos.

La FIFA confirmó un cartel encabezado por figuras Shakira y Belinda, además de otros intérpretes que representan distintos géneros y países para poner a bailar a los fans durante el show de inauguración del Mundial.

Shakira se presenta en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. (Foto; Cuartoscuro)

¿Dónde ver el show de la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realiza el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que también alberga el partido de la Selección Mexicana con la Selección de Sudáfrica, encuentro que abre oficialmente la justa mundialista.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, mientras que en televisión de paga está disponible por TUDN. Además, la cobertura también puede verse mediante la plataforma de streaming ViX.

En caso de no contar con el acceso puedes seguir los detalles en la sección Mundial 2026 de El Financiero.

Además, el show de inauguración también se transmite en Cinépolis y accedes a él en la compra del boleto para el juego.

¿A qué hora ver el show de inauguración del Mundial?

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el espectáculo comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido de México y Sudáfrica.

El juego inaugural está programado para arrancar a las 13:00 horas, por lo que se recomienda a los aficionados conectarse desde temprano para no perderse ninguno de los números musicales y actos preparados para la ceremonia.

Alejandro Fernández canta el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué artistas participan en el show de inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó un cartel conformado por artistas de distintos países y géneros musicales para representar la diversidad cultural que caracteriza a la Copa del Mundo.

El espectáculo principal está a cargo de Shakira y de Belinda, quienes recientemente fueron vistas juntas previo a uno de los ensayos en el Estadio Ciudad de México.

Entre los nombres anunciados destacan Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. A ellos se suma Burna Boy, quienes participan en el espectáculo previo al partido inaugural.

Shakira

La cantante colombiana es una de las artistas más ligadas a la historia de los Mundiales gracias a temas icónicos como ‘Waka Waka’ y ahora, la FIFA confirmó su participación en el espectáculo inaugural que se celebrará en la Ciudad de México para interpretar ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial 2026.

Belinda

La intérprete y actriz mexicana llega al Mundial tras colaborar con Los Ángeles Azules en el tema ‘Por Ella’, una de las canciones vinculadas a la estrategia musical de la Copa del Mundo.

Alejandro Fernández

Conocido como “El Potrillo”, es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Para el show de la inauguración está cargo de interpretar el Himno Nacional.

Danny Ocean

El cantante venezolano alcanzó fama internacional gracias a éxitos como ‘Me Rehúso’ y se ha consolidado como una de las voces más populares del pop urbano latino en los últimos años.

J Balvin

El colombiano es considerado uno de los artistas más influyentes del reguetón a nivel internacional. Su participación aporta el toque urbano a una ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

J Balvin se suma a la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza/Cuartoscuro)

Lila Downs

La cantante oaxaqueña es reconocida por fusionar música tradicional mexicana con sonidos contemporáneos. Su trabajo artístico también se ha caracterizado por promover las raíces indígenas y la diversidad cultural de México.

Los Ángeles Azules

La agrupación originaria de Iztapalapa se ha convertido en una de las bandas de cumbia más populares de habla hispana. Su estilo ha trascendido generaciones y fronteras gracias a colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

Maná

La legendaria banda de rock en español encabezada por Fher Olvera será otra de las representantes mexicanas en la inauguración. Con una trayectoria de más de tres décadas, es una de las agrupaciones latinas más exitosas de todos los tiempos.

Tyla

La cantante sudafricana se ha convertido en una de las artistas emergentes más importantes de la música internacional gracias al éxito global de temas que mezclan pop y amapiano.

Burna Boy

El músico nigeriano es una de las figuras más reconocidas del afrobeats. Ganador del Grammy y con una importante presencia en escenarios internacionales.