¿Se cancela el home office? Reportan caída de internet de Izzi a nivel nacional

Usuarios de Izzi reportaron fallas en los servicios de internet este jueves.

El servicio de Izzi reporta fallas la tarde de este jueves 23 de julio, de acuerdo con la plataforma Downdetector.

Las principales fallas son con los servicios de internet de banda ancha, móvil y de Wifi, esto a partir de las 16:00 horas del jueves.

Con más de 2 mil reportes, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco son las entidades más afectadas.

Las quejas comenzaron a difundirse a través de X, donde usuarios señalaron que enfrentaban problemas para acceder a los servicios contratados y, en algunos casos, tampoco lograban comunicarse con la empresa para reportar las fallas.

“Hola, Izzi. Estamos experimentando fallas. Vaya porquería que digan que el número marcado (atención a clientes) no está disponible” escribió uno de los usuarios en la red social, mientras algunos comentaron que en Ecatepec, Coyoacán y Álvaro Obregón también les falló el servicio.

“No puedo reportar fallos en mi servicio de internet Izzi, ni por WhatsApp ni por teléfono”, señaló otro usuario, quien manifestó su molestia ante la imposibilidad de notificar la interrupción.

La situación generó reclamos adicionales debido a que algunos clientes aseguraron que tampoco podían utilizar las plataformas de ayuda disponibles para solicitar soporte técnico o reportar la falta de servicio.

“No puedo reportar fallos en mi servicio de internet @izzi_mx, ni por WhatsApp ni por teléfono me permite reportarlo pues no contestan. @ayudaizzi”, publicó el usuario Uriel E en su cuenta de X.

Hasta el momento, los reportes de los usuarios apuntan a afectaciones en distintos servicios de la compañía, misma que no ha emitido un posicionamiento.

¿Cómo reportar las fallas en Izzi?

Si no tienes internet ni servicios de telefonía y televisión de paga, puedes reportar las fallas en Izzi en redes sociales.

Para hacerlo, entra a la cuenta Ayuda Izzi (@ayudaizzi) y manda un mensaje directo, lo que permitirá que un operador atienda tu queja.

BBVA y YouTube también reportan fallas

Tras la caída de Izzi, usuarios también reportaron fallas en servicios como la aplicación de BBVA y la plataforma de YouTube.

En BBVA, las fallas son por el inicio de sesión en la aplicación móvil y en los servicios de la banca móvil.

CDMX, Guadalajara y Monterrey son las ciudades más afectadas por las fallas en BBVA.

En el caso de YouTube, las fallas se concentran en la aplicación móvil, con problemas en transmisiones de streaming y conexión a servidores.

Con información de Christopher Calderón.