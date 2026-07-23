Cuarta ronda del T-MEC ya tiene fecha: Continuará la revisión hasta septiembre

México y Estados Unidos marcaron hasta septiembre la siguiente etapa de la revisión del T-MEC, luego de que ambas delegaciones calificaron como “constructiva” la tercera ronda de conversaciones bilaterales realizada esta semana en la Ciudad de México, donde reportaron avances en temas considerados estratégicos para la integración regional.

La Secretaría de Economía informó que las negociaciones, celebradas del 21 al 23 de julio y encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitieron avanzar en asuntos relacionados con el acero, aluminio, productos derivados, cadenas de valor y la sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Como resultado de los encuentros, ambos gobiernos acordaron realizar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de continuar la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la dependencia, los trabajos buscan fortalecer la seguridad económica de América del Norte y elevar la competitividad regional mediante una mayor integración de las cadenas de suministro, en un contexto en el que Washington ha impulsado políticas para reducir su dependencia de proveedores asiáticos.

La Secretaría de Economía destacó además que México mantiene su ventaja arancelaria en el mercado estadounidense, ya que 85 por ciento de las exportaciones nacionales continúan ingresando con arancel cero, al amparo del T-MEC.

La tercera ronda se realizó apenas unas semanas después de la reunión ministerial del 1 de julio entre los tres socios comerciales, en la que se puso en marcha el proceso de revisión del tratado. Desde entonces, México y Estados Unidos han optado por mantener un diálogo bilateral para desahogar los temas técnicos de mayor complejidad antes de una nueva reunión trilateral.