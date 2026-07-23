Montaviajes aumentan su efectividad en las vacaciones de verano: Así es su modus operandi

Las vacaciones de verano se han convertido en uno de los periodos más rentables para los llamados montaviajes.

Este grupo de ciberdelincuentes que ofrecen servicios turísticos falsos, no sólo mantiene una tendencia al alza, sino que también ha incrementado su efectividad, pues 90 por ciento de los casos se dan antes de que las víctimas busquen ayuda.

Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX muestran que el organismo ha atendido mil 637 reportes de montaviajes durante temporadas vacacionales, cifra que representa un incremento de 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El dato más preocupante es que la mayoría de los afectados reporta o denuncia cuando el dinero ya fue entregado. Nueve de cada 10 personas solicitan apoyo una vez consumado el fraude, lo que evidencia que los delincuentes han perfeccionado sus mecanismos para generar confianza y concretar las operaciones.

“Nueve de cada 10 personas acuden al Consejo Ciudadano cuando el fraude ya se consumó”, informó el organismo, al advertir que los estafadores aprovechan la alta demanda de viajes y el interés por encontrar promociones durante la temporada de vacaciones de verano.

Montaviajes, cada vez más sofisticados

Los ciberdelincuentes ofrecen paquetes con descuentos difíciles de igualar en el mercado. Las ofertas incluyen vuelos, hospedaje, traslados y recorridos turísticos que aparentan ser oportunidades únicas, pero en realidad corresponden a servicios inexistentes.

“Los montaviajes ya no dependen solo de ofertas buenas para ser verdad. Hoy invierten en construir una identidad digital creíble, clonan páginas de agencias reales, replican perfiles en redes sociales y utilizan publicidad segmentada para llegar a personas que ya están buscando un viaje. Eso explica por qué cada vez más fraudes logran consumarse”, explicó Víctor Ruiz, CEO de Silikn.

El principal gancho sigue siendo Cancún, ya que 43 por ciento de los reportes corresponde a supuestas promociones para ese destino, seguido por Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta, lugares cuya alta demanda facilita atraer a familias que buscan reducir el costos.

La sofisticación del fraude también ha evolucionado. En 72 por ciento de los casos analizados, los responsables utilizaron la identidad de empresas reconocidas para dar credibilidad a las promociones, mediante la clonación de sitios de internet o perfiles en redes sociales.

“Los delincuentes también suelen clonar sitios web o perfiles en redes sociales de empresas reconocidas”, dijo el Consejo Ciudadano. Entre las marcas utilizadas aparecen: Volaris, Aeroméxico, Hoteles RIU, Booking, Grupo Oasis, Expedia, Xcaret y Best Day.

El impacto económico tampoco es menor, ya que el Consejo Ciudadano detalló que, en 57 por ciento de los reportes, las víctimas realizaron depósitos bancarios de entre 10 mil y 30 mil pesos. Sin embargo, el organismo documentó un caso cuyo perjuicio alcanzó los 2 millones de pesos.

“La mayoría de las víctimas no pierde el dinero por un fallo tecnológico, sino por un proceso de ingeniería social. Los delincuentes convencen a las personas de que la oferta es auténtica y logran que ellas mismas realicen la transferencia bancaria”, agregó el CEO de Silikn.

La afectación recae en adultos mayores, toda vez que más de la mitad de las personas atendidas supera los 50 años, este segmento concentra 30 por ciento de los casos.

“El crecimiento del comercio electrónico y de las reservaciones digitales ha elevado la superficie de ataque para los delincuentes, quienes aprovechan redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas falsas para construir ofertas aparentemente legítimas en cuestión de horas”, agregó el experto.