Amenaza de huelga ‘se va a volar’: Sobrecargos de Aeroméxico logran acuerdo salarial

Los usuarios de Aeroméxico podrán volar este lunes 1 de junio sin riesgo de huelga de sobrecargos.

La amenaza de huelga en Aeroméxico quedó desactivada, luego de que la Asamblea General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) aprobara por mayoría la propuesta de revisión contractual y salarial correspondiente a 2026.

La decisión permitió conjurar el emplazamiento a huelga programado para el primer segundo del 1 de junio, poniendo fin a varias semanas de negociaciones entre la representación sindical, la empresa y la autoridad laboral, de acuerdo con información difundida por ASSA de México.

El acuerdo representa un paso relevante para la estabilidad operativa de la principal aerolínea del país en un periodo de alta demanda de transporte aéreo y envía una señal de certidumbre para trabajadores, pasajeros e inversionistas.

Según la organización sindical, el resultado fue producto de los trabajos encabezados por su secretario general, Rafael Munguía Almeida, junto con el Comité Ejecutivo y la participación de los sobrecargos durante las asambleas realizadas a lo largo del proceso de negociación.

¿Qué incluye el acuerdo salarial entre ASSA y Aeroméxico?

Entre los principales puntos aprobados destaca un incremento al salario de sobrecargos de Aeroméxico de 4.16 por ciento de manera general.

Además, contempla ajustes de 4 por ciento en viáticos para determinados destinos, la extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación correspondiente al Contrato A y la creación de un nuevo quinquenio para trabajadores adscritos al Contrato B.

De acuerdo con ASSA, también se acordaron mejoras en diversos conceptos contractuales con el objetivo de reducir gradualmente la brecha existente entre ambos esquemas de contratación.

Revisión salarial 2027 queda garantizada

Uno de los elementos más relevantes de la negociación con Aeroméxico es la incorporación de una revisión bianual que garantiza para 2027 un incremento equivalente a la inflación más 0.5 por ciento.

El convenio establece que, en caso de que la inflación alcance o supere 6 por ciento, las partes deberán renegociar el porcentaje de ajuste salarial correspondiente.

Esta disposición busca ofrecer mayor previsibilidad a los trabajadores frente al comportamiento de los precios y mantener abierto un mecanismo de negociación en escenarios de inflación elevada.

¿Qué sigue para los trabajadores de Aeroméxico?

Aunque la Asamblea General aprobó la propuesta, ASSA informó que permanecerá en sesión permanente para continuar con el procedimiento previsto en la legislación laboral vigente.

Posteriormente, una vez que se definan las fechas correspondientes y se socialice el contenido completo de la revisión contractual, el proyecto será sometido a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de la totalidad de los trabajadores.

Impacto para Aeroméxico y el sector aéreo

La cancelación del paro laboral evita afectaciones potenciales a las operaciones de Aeroméxico, así como interrupciones para miles de pasajeros que tenían previsto viajar durante los primeros días de junio.

Asimismo, el acuerdo refleja la capacidad de negociación entre empresa y sindicato en un entorno donde los costos laborales y la inflación continúan siendo factores relevantes para la industria aérea.