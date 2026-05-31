Carlos Bonavides, defensor de la pensión del Bienestar, estuvo en la política: ¿Cuánto ganaba como concejal?

Carlos Bonavides, defensor de la Pensión del Bienestar, tuvo un cargo dentro de la política como Concejal del PAN, en el cual era acreedor a un sueldo de más de 30 mil pesos al mes.

El actor, conocido por su papel de ‘Huicho Dominguez’, confirmó el salario y el puesto recibido luego de que Javier Ceriani reveló la información acerca de su puesto durante una emisión del programa Chisme No Like en 2022.

Aunque el famoso ha manifestado públicamente su simpatía por Morena y su respaldo a los programas sociales de la llamada Cuarta Transformación, reconoció que su cargo fue obtenido con el Partido Acción Nacional (PAN), situación que, aseguró, no modificó sus convicciones políticas.

Carlos Bonavides era concejal por la Alcaldía Azcapotzalco. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuánto ganaba Carlos Bonavides como concejal en la CDMX?

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Carlos Bonavides Zamudio asumió el cargo de concejal en la alcaldía Azcapotzalco el 1 de octubre de 2021. La propia demarcación explicó en una publicación de X que llegó al puesto por representación proporcional, es decir, mediante la votación ciudadana.

Los registros indican que permaneció en funciones hasta el 30 de septiembre de 2024. Durante ese periodo, percibió un salario bruto mensual de 35 mil 248 pesos.

Tras las deducciones correspondientes e impuestos, su ingreso neto quedaba en 28 mil 568 pesos. A esta cantidad se sumaban prestaciones adicionales, entre ellas un pago de 10 mil 68 pesos por concepto de “Reconocimiento mensual” y 35 pesos de despensa.

En conjunto, los ingresos del actor Carlos Bonavides alcanzaban los 38 mil 671 pesos mensuales, aunque él mismo ha señalado que su sueldo era de aproximadamente 35 mil pesos.

“Yo estoy como Concejal en Azcapotzalco, en manos del PAN, con la maestra Margarita (Zavala). Todos los concejales de la CDMX recibimos el mismo sueldo, todos ganamos 35 mil pesos nominales, pero con los descuentos, queda en 28 mil, eso da 14 mil pesos quincenales”, explicó para Maxine Woodside en 2024.

Carlos Bonavides también afirmó que llevaba una “vida modesta” y que la mayor parte de sus ingresos provenían de su carrera artística. Además, aseguró que no tenía planes de continuar dentro de la política una vez concluido su periodo como concejal.

“Voy a estar como concejal durante tres años, no pienso volver a un puesto en la política (...) El concejal es un administrador que supervisa a los directores de las distintas dependencias de la alcaldía (...) Es un puesto político menor, ese es el sueldo que recibo, no me dan ninguna ayuda extra y pueden preguntar”, agregó en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Talentos Latinos México.

Este es el sueldo de Carlos Bonavides como Concejal de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia. (Foto: Captura)

Carlos Bonavides niega pago de Morena por expresar su apoyo públicamente

A lo largo de los últimos años, el actor ha utilizado sus redes sociales para manifestar su respaldo a Morena, agradecer los beneficios de la Pensión del Bienestar y mostrar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Bonavides ha rechazado en diversas ocasiones las versiones que señalan que recibe algún tipo de compensación económica por defender públicamente al partido o a sus representantes.

“A mí nadie me paga por expresar mis ideas de TikTok, no me paga Morena, soy simpatizante, no pertenezco a ellos (...) son mis opiniones personales, no me dan ni 5 centavos por defender o criticar a los opositores”, dijo en la misma entrevista.

Carlos Bonavides buscó ser diputado

Antes de integrarse al Concejo de Azcapotzalco, el actor tenía interés en la política. En 2020 reveló que contemplaba contender por una diputación federal con una agenda enfocada en la prevención de adicciones y la desintegración familiar.

“Pienso en una diputación, me gustaría enfocarme en la prevención de la disfunción familiar, alcoholismo y drogadicción. Mi idea es capacitar a jóvenes para que me ayuden a difundir un mensaje de prevención para esto, el tomar alcohol o drogarse en el primer paso para la delincuencia”, señaló en una entrevista para De Primera Mano en 2020.

La razón por la que Carlos Bonavides defiende la Pensión del Bienestar

Carlos Bonavides, quien elogió el AIFA, también ha sido tema de conversación por revelar que recibe la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Tras hacerlo público, recibió críticas de la actriz Laura Zapata, quien cuestionó que figuras del espectáculo accedieran al programa social.

Ante ello, el actor defendió su derecho a recibir el apoyo y explicó que recurrió a él porque considera que forma parte de los beneficios establecidos para los adultos mayores en México.

“La solicité porque todo el mundo lo ha hecho, en todos los aspectos y en todos los ambientes. Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política, yo la tengo porque la necesito", contó para el programa De Primera Mano.