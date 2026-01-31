‘Llamo a Obrador, que me ayude’: La vez que Carlos Bonavides pidió apoyo a AMLO tras perder su patrimonio

Aunque en ese momento Carlos Bonavides se mostró decepcionado de la justicia, dijo que no lo estaba de AMLO. (Foto: Cuartoscuro)

Desde presumir que cobra la Pensión del Bienestar hasta los elogios que ha hecho al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ son algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto el actor Carlos Bonavides.

No obstante, una de las que más críticas generó fue cuando el ‘Huicho Domínguez’ solicitó la ayuda de Andrés Manuel López Obrador tras enfrentarse a un problema legal que le hizo perder su patrimonio.

“No tengo dinero, no tengo casa. Llamo al presidente para que le hable a la justicia”, dijo el actor de Simplemente María en un encuentro con los medios de comunicación en 2021.

¿Por qué Carlos Bonavides perdió su patrimonio?

Años antes de que Carlos Bonavides pidiera trabajo a través de redes sociales, el actor se vio inmerso en un complicado proceso legal, luego de que Yodi Marcos fuera víctima de una presunta mala práctica durante una cirugía plástica de aumento de senos.

“Estuvo a punto de morir tres veces”, comentó el actor. A pesar de que la operación ocurrió años atrás, Bonavides aseguró en 2021 que el caso en contra del médico que realizó el procedimiento continuaba sin resolverse.

“Ese desgraciado tiene mucho dinero, ya tiene orden de aprehensión, lo han tratado de aprehender una o dos veces”, dijo el actor de Hasta que el dinero nos separe, quien agregó que el médico había logrado huir gracias a sus recursos económicos.

Carlos Bonavides pidió ayuda a AMLO luego de enfrentarse a un problema legal complicado. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Carlos Bonavides explicó que llevar el proceso legal en contra del doctor y solventar los gastos derivados de la presunta mala praxis médica le costó todos los ahorros que había logrado reunir a lo largo de su carrera.

“Yo creo que, con lo grave que se puso, hemos gastado 10 millones de pesos. Nos ha costado un terreno que tuve toda mi vida en Veracruz, la casa, las camionetas; nos quedamos en calzones, pero nos volvimos a levantar”, aseguró en aquel momento.

¿Por qué Carlos Bonavides le pidió ayuda a AMLO?

El actor añadió que hasta ese momento el caso seguía en curso y afirmó que no habían obtenido respuesta, debido a la falta de recursos económicos para contratar una defensa legal efectiva.

“El proceso legal va como en México todos los procesos cuando no tienes dinero. Yo he gastado en curaciones, operaciones y en salvarle la vida a mi mujer. La justicia no existe, no les interesa, cuál Cuarta Transformación”, dijo.

Ante estas declaraciones, Bonavides fue cuestionado sobre si su opinión respecto al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —a quien se mostró afín durante la campaña electoral— había cambiado.

“No, porque él no sabe nada. La justicia no es expedita, él no tiene idea; no me siento decepcionado, pero sí lo llamo, lo llamo para que me ayude”, comentó.

“Yo llamo al presidente Obrador porque yo le ayudé en su campaña, para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio; todos los 26 años del Huicho Domínguez los gasté”, finalizó.

¿Qué pasó luego de que Carlos Bonavides pidió ayuda a AMLO?

Como ha ocurrido en otras ocasiones, las declaraciones de Carlos Bonavides generaron polémica y críticas, ya que muchas personas dieron por hecho que el actor buscaba apoyo económico.

Por ello, tiempo después aclaró la situación. En ese momento, el protagonista de El premio mayor señaló que no quería dinero, sino que Andrés Manuel López Obrador lo ayudara a que su caso contra el médico llegara a las instancias correspondientes.

Carlos Bonavides negó buscar un apoyo económico de AMLO. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Yo creo que se confundió totalmente: quise que esa petición me llevara a una instancia judicial que tuviera más avance, pero la gente lo interpretó como si yo quisiera ver al señor presidente para pedirle dinero”, comentó.

A pesar de las críticas, el actor indicó que, tras sus declaraciones, recibió una llamada de la Fiscalía, con la que debía acordar una cita para la revisión de su caso; sin embargo, no volvió a dar actualizaciones.