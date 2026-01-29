Así era la amistad de Andrés García con ‘El Mayo’ Zambada, según Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos conoció a Andrés García desde que era un niño y así se enteró de que el actor de películas de Pemex tenía amigos narcotraficantes, entre ellos a ‘El Mayo’ Zambada.

El dueño del Hotel Diamante K, en Tulum, reveló que García no solo mantuvo una relación de cercanía con Zambada, también con Amado Carrillo, ‘El señor de los cielos’.

Palazuelos estuvo tan presente en la vida del protagonista de Pedro Navaja que lo dejó dentro del testamento a pesar de que tenía hijos.

Andrés García fue amigo de Ismael 'El Mayo' Zambada, según Palazuelos. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

¿Cómo era la amistad de Andrés García con ‘El Mayo’ Zambada y otros narcotraficantes?

El actor Andrés García comenzó su carrera con la película de Chanoc, cuando tenía 25 años, y desde ese momento se convirtió en el artista del momento.

Gracias a su fama, fue que diferentes narcotraficantes mexicanos buscaron su amistad o mantener contacto con él, entre ellos Ismael ‘El Mayo’ Zambada’.

“En su época era el sex symbol top de ese momento, era el artista de moda, todos los capos lo buscaron y tenía amistad con ellos, desde ‘El Mayo’ Zambada hasta Amado Carrillo, ‘El señor de los cielos’”, contó para el pódcast Creativo, de Roberto Martínez.

El dueño de los Tacos Papi comparó el vínculo de Andrés García con los líderes del crimen organizado como el de Julio César Chávez, porque se acercaron a él gracias a que era notoria su presencia dentro del espectáculo mexicano.

Aunque el icónico actor no reveló el nombre de Zambada explícitamente, sí aseguró que conoció a casi todos los líderes de los capos.

“Desde los primeros grandes capos, algunos fueron amigos míos, a Félix (Gallardo), a varios, pero ellos no quieren que se les ande mencionando”, contó en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Roberto Palazuelos era cercano a Andrés García. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo conoció Roberto Palazuelos a Andrés García?

La historia de Andrés García y Roberto Palazuelos se remonta a antes de la fama de ambos cuando él vivía en Acapulco, donde trabajó como lanchero.

“Andrés García era amigo de mi familia, a veces ayudaba a mi abuelo con su lancha cuando esquiaba, en Acapulco lo descubrieron cuando un actor se accidentó, lo buscaron para reemplazarlo y ahí empieza su carrera actoral”.

Roberto Palazuelos desarrolló un gusto por las armas desde que era un niño, gracias a que se lo inculcó el actor de ‘El cuerpo del deseo’, quien recibía armas de figuras como ‘El Negro’ Durazo y así encontraron otro pasatiempo.

“Las armas me las involucraron desde chico por mi padrino Andrés García, que era amigo del ‘Negro’ Durazo, entonces nos pasaban y nos enseñaron a tirar con pistolotas, metralletas, pero en campos de tiro y ranchos, nunca de manera irresponsable”.

Sin embargo, Palazuelos y García se alejaron durante los últimos días del actor de El privilegio de amar, pero supo cómo vivió sus últimos días.

“Luego llega con pistolas, él vive en una mansión enorme con tres albercas, anda en un carrito de golf, le encantan las armas, su hobbie va a ser balacear a alguien”. “Ahorita estamos medio distanciados, pero lo quiero mucho y él lo sabe”.

La cercanía de Roberto Palazuelos con Andrés García era tal que según el dueño del Hotel Diamante K lo dejó dentro de la herencia del actor de telenovelas mexicanas.

“Sugería él que fuera albacea para que administrara sus bienes porque presentía su muerte, pero lo checo y me sorprendió al ver que me dejó el 50% de las propiedades”, declaró en una entrevista para Ventaneando en 2021.

“Hay un juicio testamentario donde se demuestra el inventario de las cosas (...) ya no hay nada, la única propiedad para pelear era la de la playa donde vivió Andrés García, hace 5 años, en vida, se los dio a su esposa Margarita y sus hijos firmaron la renuncia a esa propiedad, no hubo deudas ni dinero en las cuentas”, declaró Roberto Palazuelos.