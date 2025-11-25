¿Cuánto cuesta el hospedaje en Diamante K, el hotel suspendido de Roberto Palazuelos?

Profeco aseguró que las tarifas de Diamante K, hotel de Roberto Palazuelos, superaban el promedio (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió ‘Diamante K’, hotel de Roberto Palazuelos en Tulum tras un operativo en el que hallaron algunas infracciones a la normativa.

La Profeco realizó un operativo en Tulum, en el cual suspendió actividades de 4 hoteles y 5 supermercados debido a malas prácticas ante sus consumidores e ilegalidades en sus operaciones.

Según el comunicado de Profeco, a éste hotel y cuatro más “se les colocó sello de suspensión debido a diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)”.

Entre las irregularidades: “no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español”, según explicaron las autoridades.

Profeco suspendió actividades de hotel de Roberto Palazuelos por tarifas elevadas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¿Cuánto cuesta el hospedaje en Diamante K, hotel suspendido de Roberto Palazuelos?

De acuerdo con el regulador, una habitación doble en el centro de Tulum tiene un precio que ronda “entre $700.00 y $1,400.00 pesos”, siendo significativamente mayor en uno de los lujosos hoteles del ‘Diamante Negro’:

“El precio promedio de la habitación doble hallado fue de $4,771.94 pesos, un mínimo de $2,200.00 y un máximo de $13,860.00. En este rubro el ‘Hotel Diamante K’ fue el de mayor precio”, expresó Profeco.

Como es común, los precios varían de acuerdo con la temporada del año. Actualmente, en el sitio web de Diamante K, donde aseguran que cuentan el ‘precio más bajo garantizado’ en las reservaciones, se aprecia que una cabaña económica para dos personas este fin de semana (sábado 29 y domingo 30 de noviembre) estos precios:

$1,323.73 MXN (solo habitación no reembolsable)

$1,470.81 MXN (habiación con desayuno no reembolsable)

$2,132.68 MXN (habitación con desayuno, cancelación gratuita).

En el caso de las habitaciones para 3 o más personas, los precios parten actualmente desde los $2,035.23 pesos con vista al jardín y desde los $2,481.99 con vista al mar.

¿Qué ofrece Diamante K, el hotel de Roberto Palazuelos?

Diamante K está ubicado dentro del Parque del Jaguar, y consta de 32 cabañas estilo 'bungalows’ que aseguran ser “alojamientos ecológicos” en los que ofrecen “una experiencia verdaderamente inmersiva” con el entorno de jungla y las vistas y sonidos de la naturaleza.

De entre las amenidades destacadas en su sitio web, ofertan: una bahía privada, restaurante, masajes, jardín, un “entorno maya” y otros servicios. Por ejemplo:

Comodidades

Habitaciones libres de humo

Caja fuerte

Propiedad libre de humo

Servicios de recepción y check-in

Recepción abierta las 24h

Almacenamiento de equipaje

Áreas comunes

Jardín

Entretenimiento y recreación

Frente a la playa

Alquiler de bicicletas

Yoga

Alimentos y bebidas

Restaurante

Servicios generales para el huésped

Internet

Transporte y estacionamiento

Transporte al aeropuerto

Estacionamiento para huéspedes

Piscina, spa y bienestar

Piscina

Sillas y tumbonas de playa

Toallas para piscina o playa

Masajes

Baño al aire libre

Prevención y seguridad

Extintores de incendio

Sanidad, higiene y salud de los huéspedes