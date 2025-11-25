¿Cuánto cuesta el hospedaje en Diamante K, el hotel suspendido de Roberto Palazuelos?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió ‘Diamante K’, hotel de Roberto Palazuelos en Tulum tras un operativo en el que hallaron algunas infracciones a la normativa.
La Profeco realizó un operativo en Tulum, en el cual suspendió actividades de 4 hoteles y 5 supermercados debido a malas prácticas ante sus consumidores e ilegalidades en sus operaciones.
Según el comunicado de Profeco, a éste hotel y cuatro más “se les colocó sello de suspensión debido a diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)”.
Entre las irregularidades: “no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español”, según explicaron las autoridades.
¿Cuánto cuesta el hospedaje en Diamante K, hotel suspendido de Roberto Palazuelos?
De acuerdo con el regulador, una habitación doble en el centro de Tulum tiene un precio que ronda “entre $700.00 y $1,400.00 pesos”, siendo significativamente mayor en uno de los lujosos hoteles del ‘Diamante Negro’:
“El precio promedio de la habitación doble hallado fue de $4,771.94 pesos, un mínimo de $2,200.00 y un máximo de $13,860.00. En este rubro el ‘Hotel Diamante K’ fue el de mayor precio”, expresó Profeco.
Como es común, los precios varían de acuerdo con la temporada del año. Actualmente, en el sitio web de Diamante K, donde aseguran que cuentan el ‘precio más bajo garantizado’ en las reservaciones, se aprecia que una cabaña económica para dos personas este fin de semana (sábado 29 y domingo 30 de noviembre) estos precios:
- $1,323.73 MXN (solo habitación no reembolsable)
- $1,470.81 MXN (habiación con desayuno no reembolsable)
- $2,132.68 MXN (habitación con desayuno, cancelación gratuita).
En el caso de las habitaciones para 3 o más personas, los precios parten actualmente desde los $2,035.23 pesos con vista al jardín y desde los $2,481.99 con vista al mar.
¿Qué ofrece Diamante K, el hotel de Roberto Palazuelos?
Diamante K está ubicado dentro del Parque del Jaguar, y consta de 32 cabañas estilo 'bungalows’ que aseguran ser “alojamientos ecológicos” en los que ofrecen “una experiencia verdaderamente inmersiva” con el entorno de jungla y las vistas y sonidos de la naturaleza.
De entre las amenidades destacadas en su sitio web, ofertan: una bahía privada, restaurante, masajes, jardín, un “entorno maya” y otros servicios. Por ejemplo:
Comodidades
- Habitaciones libres de humo
- Caja fuerte
- Propiedad libre de humo
Servicios de recepción y check-in
- Recepción abierta las 24h
- Almacenamiento de equipaje
Áreas comunes
- Jardín
Entretenimiento y recreación
- Frente a la playa
- Alquiler de bicicletas
- Yoga
Alimentos y bebidas
- Restaurante
Servicios generales para el huésped
- Internet
Transporte y estacionamiento
- Transporte al aeropuerto
- Estacionamiento para huéspedes
Piscina, spa y bienestar
- Piscina
- Sillas y tumbonas de playa
- Toallas para piscina o playa
- Masajes
- Baño al aire libre
Prevención y seguridad
- Extintores de incendio
Sanidad, higiene y salud de los huéspedes
- Se aceptan pagos sin efectivo