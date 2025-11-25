Raúl Rocha explica por qué Miss Costa de Marfil, no ganó Miss Universo 2025: ‘175 países le piden visa’

Raúl Rocha aseguró que Fátima Bosch no está del todo bien ante toda la polémica que generó su coronación en Miss Universo 2025. (Foto: EFE/ Cortesía Miss Universo)

El triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, trajo una serie de polémicas, desde las acusaciones de supuesto fraude hechas por el exjurado Omar Harfouch, hasta la más reciente: la renuncia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, a la organización.

La modelo marfileña, quien era una de las favoritas para ganar Miss Universe 2025, explicó en un comunicado que tomó esta decisión para mantenerse fiel a sus valores y principios.

Ante esta nueva controversia, Raúl Rocha, el director de Miss Universo, explicó los motivos por los cuales la tabasqueña Fátima Bosch se llevó la corona y no Olivia Yacé, quien fue la quinta finalista en el certamen de belleza.

¿Por qué Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganó Miss Universo 2025?

Raúl Rocha habló sobre la polémica de Miss Universo 2025 en una entrevista con la periodista Adela Micha, en donde explicó que en el concurso no solo se evalúa la belleza de las participantes.

“La caminada de la pasarela, el que luzca mejor, eso lo arreglas, lo que traes aquí adentro, en la cabeza no cambia”, afirmó. Entre otros aspectos que se toman en cuenta se encuentran la concentración de las participantes y la disciplina.

Pero uno de los factores más relevantes es que las concursantes tengan la posibilidad de viajar por el mundo, tal como lo hizo Victoria Kjær durante su reinado como Miss Universo.

“Victoria visitaba un país por semana (...) es la que más se ha reunido con más dignatarios, presidentes y príncipes”, dijo Raúl Rocha. Este fue un factor determinante para que la representante de Costa de Marfil no fuera seleccionada.

Desde enero de 2024, Raúl Rocha figura como presidente del certamen Miss Universo, cargo que genera atención pública por la supuesta relación entre su empresa y el padre de Fátima Bosch, quien labora en Pemex. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Costa de Marfil necesita, entren a Google, todos tienen celular y busquen: ‘¿Cuántos países le piden VISA a Costa de Marfil para entrar?’ 175, ¿qué? Sí 175, la chamba es por un año de Miss Universe”, comentó.

Rocha indicó que esta situación jugo en contra de Olivia Yacé, pues aunque fue considerada, se tomó en cuenta que los trámites para que ella pudiera viajar serían muy largos y no tendría oportunidad de viajar, como lo requiere el puesto.

“Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento, porque uno: el costo que representa el trámite de visa con abogados y dos, con una de ellas se requieren 6 meses de anticipación y ya se fue el año”, comentó.

Por esta razón Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, quedó fuera: “Queremos que sea Universe, la que más viaja y tenga contacto con la gente en el mundo y si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, reiteró.

Además, Raúl Rocha, el CEO de Miss Universo, negó las acusaciones del supuesto fraude y afirmó que el exjurado Omar Harfouch no renunció, sino que él lo despidió luego de ‘un sinnúmero de actitudes fuera de contexto’.

¿Por qué Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció?

A pesar de todo, la modelo Olivia Yacé compartió un comunicado en sus redes sociales, en el cual informó que renuncia a su título como Miss Universo África y Oceanía, así como de cualquier afiliación a la organización de Miss Universo.

En la publicación explicó que desea ser un modelo a seguir para las próximas generaciones más jóvenes, por lo cual, de ahora en adelante se dedicará de lleno a ‘defender los valores con los cuales se siente identificada’.

Olivia Yace renuncia a su corona como Miss África y Oceanía (Foto: EFE).

“Mi mayor deseo es ser un modelo para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, caminar con confianza en espacios donde crean que no pertenecen y abrazar con orgullo su identidad”, escribió en su mensaje.

Finalmente, Olivia Yacé aprovechó el espacio para extender sus felicitaciones a Fátima Bosch y le deseó una pronta recuperación a Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien tuvo un fuerte accidente durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025.