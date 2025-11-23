Raúl Rocha Cantú explica contrato con Pemex y niega fraude en coronación de Fátima Bosch: ‘Lo politizan’

Raúl Rocha Cantú aseguró que el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo no fue arreglado. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Raúl Rocha Cantú negó un presunto fraude en la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y explicó el contrato que el directivo tuvo con la empresa Pemex, además se quejó de que buscan ‘politizar’ el evento.

Estos señalamientos comenzaron luego de la renuncia de Omar Harfouch, exintegrante del jurado del certamen de belleza, mismo que mencionó un ‘pacto’ para declarar ganadora a la tabasqueña.

El músico dijo que el directivo Raúl Rocha Cantú mantiene negocios con el papá de la ganadora de Miss Universo 2025, quien trabaja como asesor del Director General de Pemex en Exploración y Producción.

Petróleos Mexicanos niega relación con dueños de Miss Universo y triunfo de Fátima Bosch. (Foto: Imagen de archivo. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Como reacción, la empresa de hidrocarburos emitió un comunicado en el cual explicó la felicitación que hizo a la modelo mexicana por su coronación en el certamen de belleza y a sus declaraciones se sumaron las de Cantú.

¿Qué dijo Raúl Rocha Cantú de su contrato con Pemex?

Raúl Rocha Cantú emitió un comunicado donde confirmó la existencia de un contrato millonario con Pemex, pero explicó que eso fue en el pasado y actualmente no está activo.

“La sociedad Soluciones Gasíferas del Sur, en la cual participó, celebró un contrato con fecha del 7 de febrero de 2023, por un monto total de 745,645,019 MXN (...) solo tienen el propósito de descalificar y politizar el éxito de Miss Universo 2025″.

El directivo explicó que el contrato lo obtuvo a través de un concurso de licitación y llevó a cabo el proceso de manera “estándar” y su propuesta resultó ser la más competitiva y por ello cerró el trato.

“Soluciones Gasíferas del Sur es una empresa con más de 20 años de experiencia como contratista privada de Pemex (...) las propuestas fueron evaluadas bajo criterios legales, técnicos y económicos definidos en el concurso”.

Rocha Cantú precisó que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2023, luego de 211 meses de vigencia y solo se “materializó” un monto total de $44, 247, 995 MXN, información con la que espera se descarte la idea de un apoyo o “beneficio extraordinario”.

Raúl Rocha Cantú descarta fraude en la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo

Raúl Rocha Cantú continuó sus declaraciones en el comunicado, donde explicó que cuando estuvo vigente el contrato con Pemex, en el cual estuvo implicado, terminó antes de que se integrara a Miss Universo como director.

“No tenía relación alguna, de manera directa o indirecta, con directivos o integrantes de la organización del certamen”.

Asimismo, descartó conocer al papá de Fátima Bosch hasta dos meses antes de que empezó Miss Universo México 2025, donde ganó la tabasqueña, además descartó un fraude en la coronación de la mexicana en el certamen de belleza.

“Es completamente falso e imposible que existe una relación alguna de la adjudicación del contrato y el triunfo de dicha concursante en la actual edición”.

Pemex niega relación laboral actual con Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo

En un comunicado, emitido este domingo, Pemex señaló que actualmente no existe ningún tipo de relación contractual con la firma Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Raúl Rocha, director de Miss Universo, y agregó que tampoco tiene injerencia en las decisiones tomadas dentro del certamen de belleza.

Además, dijo que el mensaje de felicitación en redes sociales a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo fue publicado “en el marco del entusiasmo popular generado por el triunfo” de la mexicana, asimismo reveló algunos detalles del contrato que mantuvo con el directivo de MU.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”.

Con información de EFE