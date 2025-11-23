Pemex niega vínculo con directivo de Miss Universo: ‘La felicitación a Fátima Bosch fue por entusiasmo’

La tabasqueña Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025, con lo cual México se llevó su cuarta corona en el certamen internacional; sin embargo, la victoria tuvo una ‘joyita’ oculta: una polémica por supuestos conflictos de interés y falta de transparencia en la que se vio involucrada hasta la empresa estatal Pemex (Petróleos Mexicanos), por lo cual ya se emitió un comunicado.

Todo comenzó cuando Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo 2025 llamó a la mexicana “falsa ganadora”. El pianista renunció como juez en pleno certamen y acusó la existencia de una “votación secreta“ para preseleccionar a las 30 finalistas; además, dijo que estaba pactado que ganara Fátima.

Luego, Harfouch señaló que el mexicano Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo (MUO) tiene ”negocios" con Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch y asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción.

Hace unos días, en las redes sociales oficiales, la “familia petrolera” de Pemex felicitó a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025 y destacó que es “hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”.

El contrato de Pemex con el presidente de Miss Universo

La polémica incrementó cuando se difundió que Pemex dio un contrato de 745.6 millones de pesos al mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño del 50 por ciento de Miss Universo y expropietario de Casino Royale.

Según documentos consultados por El Universal, los contratos en cuestión fueron otorgados en 2023 por licitación pública a Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V., esta última propiedad de Rocha Cantú; sin embargo, Bosch Hernández no era parte del área de Pemex involucrada.

Miss Mexico Fatima Bosch vistiendo el traje de baño durante la competencia preliminar en el certamen de belleza. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Este domingo, Pemex aclaró en un comunicado que en febrero de 2023 firmó un contrato por 11 meses con el consorcio integrado por Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, pero actualmente no mantiene ninguna relación contractual vigente con dichas compañías.

En su tarjeta informativa, Pemex mencionó que “no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

“Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como, la lucha contra la corrupción al interior de la institución”, concluye el comunicado.

¿Quién es el papá de Fátima Bosch?

Fátima es hija de Vanessa (hermana de Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) y de Bernardo Bosch Hernández, ingeniero egresado de la Universidad IBERO.

El columnista A Díaz, de El Heraldo de Tabasco, señala que la familia proviene de don José Miguel Bosch López de Llergo, a quien describe como “excelente arquitecto, ganadero y gran impulsor de las actividades agropecuarias”.

Fátima Bosch era una de las favoritas en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Fátima Bosch dijo anteriormente a la revista Hola: “Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo".

De acuerdo con Reforma, Bernardo Bosch Hernández fue investigado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito de 6.5 millones de pesos, derivado de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Presuntamente, de 2011 a 2015 el funcionario recibió más ingresos que los de su cargo sin justificación.

La indagatoria se originó tras un procedimiento administrativo en el que la SFP lo inhabilitó por 10 años, aunque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la sanción. Posteriormente, en 2022, la FGR determinó que no existían elementos para ejercitar acción penal. Bosch no tiene pendientes legales por este caso.

¿Qué cargos ha tenido Bernardo Bosch en Pemex?

Durante sus 27 años de trayectoria en la petrolera, Bosch Hernández ha encabezado diversos puestos, según su perfil de LinkeIn: