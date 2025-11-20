Familia de Fátima Bosch reacciona a triunfo en Miss Universo 2025: ‘Estaba lista para grandes cosas’

Los papás, hermano y tía de Fátima Bosch reaccionan a su triunfo en Miss Universo 2025, donde ganó.

¡Se hizo historia! La mexicana Fátima Bosch gana miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta reina mexicana, algo que su familia, presente en Tailandia, no dudó en celebrar con ella.

Los papás de Fátima Bosch, así como su hermano y su tía Mónica Fernández, titular del INDEP, reaccionaron en vivo al triunfo de la modelo, a quien no dejaron de apoyar no solo para este certamen, sino toda su vida.

Con esta corona, Fátima Bosch se lleva un premio y diferentes beneficios, pero también el cariño del público mexicano y del mundo gracias a que, desde el inicio del certamen, mostró congruencia con su forma de ser y el mensaje que quería transmitir.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo 2025. (EFE)

¿Qué dijo Bernardo Bosch, papá de Fátima, en Miss Universe 2025?

A través de una transmisión en vivo que realizó Imagen Televisión, el papá de Fátima Bosch, que trabaja en Pemex, se le cuestiona por su sentir al triunfo de la tabasqueña.

“Grandioso, ver a tu hija crecer es grandioso (…) estoy muy orgulloso de cómo es ella (…) nos llena de orgullo; es una luchadora, una campeona, y que ella es muy determinada, la admiro por eso. Siento una gran admiración por su determinación”, expresa Bernardo Bosch Hernández.

En apoyo a Fátima, Bernardo llevaba en la cabeza una cinta roja que decía ‘México’, y estaba visiblemente feliz por el triunfo de su hija, de 25 años.

Mamá de Fátima Bosch, emocionada por Miss Universo 2025

Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima Bosch, también se mostró emocionada del triunfo de su hija no solo por la victoria en sí, sino porque ella viene de una familia donde los certámenes de belleza son una ‘tradición’.

Además, hizo hincapié sobre el discurso de Bosch Fernández sobre el empoderamiento de la mujer, mismo que lleva en alto desde que el empresario Nawat Itsaragrisil le dijo ‘tonta’ a Fátima.

“Siento que el corazón me va a explotar de la emoción, de la alegría; estamos felices, emocionados. Orgullosos de Fátima, de nuestro país, de que la voz de ella es para defender y empoderar a las mujeres; creo que no tengo más palabras, estamos muy felices y gracias a todo nuestro México, que nos ha estado apoyando todo el tiempo”, comparte.

Bernardo Bosch Fernández, hermano de Fátima, sobre la corona de Miss Universo 2025

Al igual que sus papás, Bernardo Bosch Jr., hermano mayor de Fátima, se dijo orgulloso de la joven no solo por lo que ocurrió este 20 de noviembre, también gracias a todo el esfuerzo que implica llegar a instancias como el certamen Miss Universo, del que Raúl Rocha es dueño.

“Estamos muy contentos, orgullosos, hemos sido conscientes del gran trabajo que ha tenido detrás: desvelos, horas de trabajo, práctica, preparación, que se ven culminados de lo que acabamos de vivir”, asegura el ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana.

De igual forma, destacó el apoyo que recibió Fátima Bosch sobre todo de Tabasco, pues la gente se reunió en un estadio para ver el certamen y triunfo de la mexicana en Miss Universo.

“Nos preguntan mucho cómo era Fátima de chica; así como la ven, así siempre fue. Con una gran luz, personalidad, muy animada, con ese don de gente. Nosotros siempre supimos que estaba lista para grandes cosas (pero) no sabíamos que iba a ser algo así”, agrega Bernardo Jr.