¡Como diosa mexica! ¿Cómo es y cuánto cuesta el traje nacional de Fátima Bosch en concurso de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch participa en la competencia de los trajes nacionales de Miss Universo con esta vestimenta. (Foto: Miss Universe Press/IA Gemini)

Fátima Bosch se prepara para la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2025 y el diseño de la vestimenta que usa se inspira en la diosa mexica Xochiquetzal, así es y esto cuesta el traje.

Esta es una de las actividades previas a la final de Miss Universo 2025, evento donde conocemos a la sucesora de Victoria Kjaer, ganadora del certamen en 2024.

Fátima Bosch es la representante de México en Miss Universo 2025 (Foto: EFE) (EFE)

¿Cómo es el traje nacional de Fátima Bosch para Miss Universo 2025?

En la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, representante de México, porta un diseño de Fernando Ortiz, quien acompañó a la tabasqueña a Tailandia.

Pero antes de su viaje, concedió detalles de su creación en una entrevista para Imagen Televisión, donde explicó el concepto del vestuario.

“La inspiración principal es la diosa mexica Xochiquetzal, diosa de la belleza, la fertilidad y el amor, es compaginar la espiritualidad, la cultura mexicana con esta figura que representa todo lo bello”, declaró el diseñador mexicano.

Ortiz contó que se tardó alrededor de 7 meses en elegir los colores, el concepto y comenzar a crear la vestimenta.

“Es un trabajo artesanal, detallé cada una de las piezas y jugué con la pedrería para que refleje las luces en el escenario”.

El atuendo luce colibríes, que según Fernando Ortiz, fueron ideas de la tabasqueña Fátima Bosch, quien argumentó que era su “animal espiritual”.

“Mi mensaje con los colibríes, además (del de Fátima), es que son mensajeros, son los guerreros muertos en batalla y regresan en forma de estas aves en la cultura mexica”.

Fernando Ortiz es un diseñador mexicano originario de San Luis Potosí y desde muy niño se interesó por el ámbito de la moda.

Colabora con Miss Universo México como diseñador de trajes y fue la mente detrás el vestuario para Fernanda Beltrán en el certamen en 2024 durante la competencia de vestimenta nacional.

¿Cuánto cuesta el que usa Fátima Bosch en la competencia de vestimenta nacional de Miss Universo 2025?

El diseñador mexicano Fernando Ortiz aseguró que el valor económico del traje para Fátima Bosch no es lo único a considerar al definir un precio, pues contempla el tiempo invertido en las piezas.

Especialmente porque está completamente hecho a mano de manera artesanal, pero el especialista en mod aseguró que su valor (solo por confeccionarlo) es de aproximadamente 150,000 MXN.

“Hay algunas piezas que no mostré, pero Fátima es la indicada para transmitir todo el mensaje y la luz irradiada, es una mezcla entre el traje y la modelo”, mencionó en la entrevista.

¿Cuándo es la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2025?

La competencia de trajes nacionales de Miss Universo comienza al mismo tiempo que el 19 de noviembre.

El horario de inicio del evento es a las 12:00 a.m, del tiempo del centro de México y el sitio de transmisión es en el canal de YouTube Grand TV.

Fecha de la final de Miss Universo 2025: Horario y dónde ver el certamen

En la final de Miss Universo 2025 conocemos a la sucesora de Victoria Kjaer, de Dinamarca, quien corona a la nueva ganadora.

El evento se transmite en México a través del canal Imagen Televisión en la TV abierta, así como en el canal oficial de YouTube del certamen de belleza.

La hora de inicio del evento en México es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México el jueves 20 de noviembre.