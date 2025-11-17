Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025: Fecha, hora, participantes, dónde ver y más

Fátima Bosch, Miss Universe México, llega a la noche de coronación del certamen internacional celebrado por cuarta ocasión en Tailandia, el cual se vio marcado por la polémica de Nawat Itsaragrisil, directivo que insultó a la delegada nacional.
La edición 74 de Miss Universo cierra esta semana en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde la danesa Victoria Theilvig, ganadora en 2024, entrega la corona a una nueva reina.
Bosch busca el tercer título de Miss Universo para México, después de los de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).
¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?
La final de Miss Universe 2025 es el viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero por la diferencia horaria en México se transmite un día antes: jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central).
La ceremonia de coronación estará disponible en televisión abierta y streaming:
- Imagen Televisión
- Canal de YouTube de Miss Universe
También puedes seguir la cobertura completa, minuto a minuto, en El Financiero Entretenimiento.
Adicional a ello, hay otras actividades relevantes, como la presentación de trajes nacionales el 19 de noviembre a las 12:00 a.m., a la cual sigue la competencia preliminar a las 6:00 a.m. (La transmisión ese día es en el canal de YouTube Grand TV).
Lista de participantes de Miss Universo 2025
Este año por primera vez compiten Mayotte, Níger y Palestina; mientas que países como Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan después de años de ausencia.
- Albania: Flavia Harizaj
- Angola: Maria Cunha
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Bowe
- Bangladés: Tangia Methila
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bélgica: Karen Jansen
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker
- Botsuana: Lillian Andries
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Bulgaria: Gaby Guha
- Camboya: Nearysocheata Thai
- Camerún: Josiane Golonga
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Islas Caimán: Tahiti Seymour
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Croacia: Laura Gnjatović
- Cuba: Lina Luaces
- Curazao: Camille Thomas
- República Checa: Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
- Dinamarca: Monique Sonne
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Ecuador: Nadia Mejía
- Egipto: Sabrina Maged
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Guinea Ecuatorial: Carmen Obama
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Estonia: Brigitta Schaback
- Finlandia: Sarah Dzafce
- Francia: Ève Gilles
- Alemania: Diana Fast
- Ghana: Andromeda Peters
- Gran Bretaña: Danielle Latimer
- Grecia: Mary Chatzipavlou
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- Guinea: Tiguidanké Bérété
- Guyana: Chandini Baljor
- Honduras: Alejandra Fuentes
- Haití: Melissa Queenie Sapini
- Hong Kong: Lizzie Li
- Hungría: Kincső Dezsényi
- Islandia: Helena O’Connor
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Irak: Hanin Al Qoreishy
- Irlanda: Aadya Srivastava
- Israel: Melanie Shiraz
- Italia: Lucilla Nori
- Jamaica: Gabrielle Henry
- Japón: Kaori Hashimoto
- Kazajistán: Dana Almassova
- Kosovo: Dorea Shala
- Kirguistán: Mary Kuvakova
- Laos: Lattana Munvilay
- Miss Latina: Yamilex Hernández
- Letonia: Meldra Rosenberg
- Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Macao: Kris Fong
- Malasia: Chloe Lim
- Malta: Julia Cluett
- Martinica: Célya Abatucci
- Mauricio: Aurélie Alcindor
- Mayotte: Nourya Aboutoihi
- México: Fátima Bosch
- Moldavia: Mariana Ignat
- Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe
- Namibia: Johanna Swartbooi
- Nepal: Sanya Adhikari
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
- Nicaragua: Itza Castillo
- Níger: Zoulahatou Amadou
- Nigeria: Basil Onyinyechi
- Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistán: Roma Riaz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Panamá: Mirna Caballini
- Paraguay: Yanina Gómez
- Perú: Karla Bacigalupo
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- Rumania: Catalina Jacob
- Rusia: Anastasia Venza
- Ruanda: Solange Keita
- Santa Lucía: Shianne Smith
- Senegal: Camilla Diagne
- Singapur: Annika Sager
- Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Eslovenia: Hana Klaut
- Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- España: Andrea Valero
- Sri Lanka: Lihasha White
- Surinam: Chiara Wijntuin
- Suecia: Daniella Lundqvist
- Suiza: Naima Acosta
- Tanzania: Naisae Yona
- Tailandia: Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Turquía: Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Ucrania: Sofiya Tkachuk
- Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson
- Uruguay: Valeria Baladan
- Venezuela: Stephany Abasali
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
- Zambia: Kunda Mwamulima
- Zimbabue: Lyshanda Moyas
¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2025?
La tabasqueña Fátima Bosch, hija de Vanessa Fernández Balboa (hermana de la política mexicana Mónica Fernández), llegó ‘pisando fuerte’ al certamen: en los primeros días en Tailandia alcanzó proyección internacional tras dar un mensaje de empoderamiento, temática de esta edición que se realiza bajo el tema “el poder del amor” (compasión, inclusión y fortaleza).
Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia y presentador del certamen, fue señalado por llamar “tonta” a Fátima Bosch durante un evento con las concursantes, donde la criticó por no participar en actividades promocionales.
En un video se observó a Itsaragrisil discutiendo con Bosch, incluso llamó a seguridad. “No me estás respetando como mujer”, respondió Bosch durante el altercado y salió de la sala.
Bosch compite con otras candidatas que se perfilan como favoritas:
- Olivia Yacé (Costa de Marfil): Su popularidad internacional se fortaleció desde su presentación viral en 2021, lo que hoy la coloca como una de las contendientes más sólidas según analistas especializados.
- Stephany Abasaly (Venezuela): Llega respaldada por la larga tradición de su país en concursos internacionales, con expectativas altas por el peso histórico que representa Venezuela en el certamen.
- Nadeen Ayoub (Palestina): Protagoniza un momento histórico al convertirse en la primera representante palestina en el concurso; asegura que su participación busca visibilizar “la voz de quienes se niegan a ser silenciados”, en referencia a la situación en Gaza, lo que ha generado amplia atención mediática.
- Veena Praveenar (Tailandia): Compite con la ventaja de ser la anfitriona, un impulso clave en ediciones previas. Representa la herencia tailandesa y destaca por iniciativas que promueven el desarrollo comunitario.
- Athisa Manalo (Filipinas): Entra como una de las fuertes aspirantes por la racha ganadora de Filipinas; es reconocida por su trabajo en educación y programas de empoderamiento juvenil, que forman parte central de su plataforma.
- Ève Gilles (Francia): Ha captado reflectores por su estilo distintivo de cabello corto y su defensa de la autoaceptación, lo que la ha convertido en una de las participantes más comentadas de la región europea.
- Gabriela Lacerda (Brasil): Impulsa una agenda centrada en la protección ambiental y la preservación de la Amazonia, posicionándose como una de las voces ecológicas más fuertes de la edición.
¿Cómo votar en Miss Universe 2025?
El panel de jurados está conformado por:
- El empresario y compositor Omar Harfouch
- El artista y escultor brasileño Romero Britto
- La mexicana y Miss Universo 2020 Andrea Meza
- La modelo, actriz y emprendedora venezolana Sharon Fonseca
Adicional a ello, el público tiene la oportunidad de votar en Miss Universo por su favorita categoría People’s Choice:
- Descarga la app oficial de Miss Universe desde tu tienda digital.
- Entra al menú de “VOTE”.
- Elige la categoría “People’s Choice”.
- Localiza la imagen de tu favorita.
- Emite tu voto tantas veces como lo desees.