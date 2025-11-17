Entretenimiento

Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025: Fecha, hora, participantes, dónde ver y más

La final de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia, en medio de controversias y el apoyo internacional hacia Fátima Bosch. Conoce todos los detalles de la coronación.

alt default
La mexicana Fátima Bosch compite en Miss Universo 2025. (Fotos: EFE / Shutterstock).
Por Redacción

Fátima Bosch, Miss Universe México, llega a la noche de coronación del certamen internacional celebrado por cuarta ocasión en Tailandia, el cual se vio marcado por la polémica de Nawat Itsaragrisil, directivo que insultó a la delegada nacional.

La edición 74 de Miss Universo cierra esta semana en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde la danesa Victoria Theilvig, ganadora en 2024, entrega la corona a una nueva reina.

Bosch busca el tercer título de Miss Universo para México, después de los de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

alt default
Victoria Kjær Theilvig (Miss Dinamarca) ganó Miss Universo 2024 en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) (Fernando Llano/AP)

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universe 2025 es el viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero por la diferencia horaria en México se transmite un día antes: jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central).

La ceremonia de coronación estará disponible en televisión abierta y streaming:

  • Imagen Televisión
  • Canal de YouTube de Miss Universe

También puedes seguir la cobertura completa, minuto a minuto, en El Financiero Entretenimiento.

Adicional a ello, hay otras actividades relevantes, como la presentación de trajes nacionales el 19 de noviembre a las 12:00 a.m., a la cual sigue la competencia preliminar a las 6:00 a.m. (La transmisión ese día es en el canal de YouTube Grand TV).

Lista de participantes de Miss Universo 2025

Este año por primera vez compiten Mayotte, Níger y Palestina; mientas que países como Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan después de años de ausencia.

  1. Albania: Flavia Harizaj
  2. Angola: Maria Cunha
  3. Argentina: Aldana Masset
  4. Armenia: Peggy Garabekian
  5. Aruba: Hannah Arends
  6. Australia: Lexie Brant
  7. Bahamas: Maliqué Bowe
  8. Bangladés: Tangia Methila
  9. Bielorrusia: Alena Kucheruk
  10. Bélgica: Karen Jansen
  11. Belice: Isabella Zabaneh
  12. Bolivia: Yessica Hausermann
  13. Bonaire: Nicole Peiliker
  14. Botsuana: Lillian Andries
  15. Brasil: Gabriela Lacerda
  16. Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
  17. Bulgaria: Gaby Guha
  18. Camboya: Nearysocheata Thai
  19. Camerún: Josiane Golonga
  20. Canadá: Jaime VandenBerg
  21. Islas Caimán: Tahiti Seymour
  22. Chile: Inna Moll
  23. China: Zhao Na
  24. Colombia: Vanessa Pulgarín
  25. Costa Rica: Mahyla Roth
  26. Costa de Marfil: Olivia Yacé
  27. Croacia: Laura Gnjatović
  28. Cuba: Lina Luaces
  29. Curazao: Camille Thomas
  30. República Checa: Michaela Tomanová
  31. República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
  32. Dinamarca: Monique Sonne
  33. República Dominicana: Jennifer Ventura
  34. Ecuador: Nadia Mejía
  35. Egipto: Sabrina Maged
  36. El Salvador: Giulia Zanoni
  37. Guinea Ecuatorial: Carmen Obama
  38. Estados Unidos: Audrey Eckert
  39. Estonia: Brigitta Schaback
  40. Finlandia: Sarah Dzafce
  41. Francia: Ève Gilles
  42. Alemania: Diana Fast
  43. Ghana: Andromeda Peters
  44. Gran Bretaña: Danielle Latimer
  45. Grecia: Mary Chatzipavlou
  46. Guadalupe: Ophély Mézino
  47. Guatemala: Raschel Paz
  48. Guinea: Tiguidanké Bérété
  49. Guyana: Chandini Baljor
  50. Honduras: Alejandra Fuentes
  51. Haití: Melissa Queenie Sapini
  52. Hong Kong: Lizzie Li
  53. Hungría: Kincső Dezsényi
  54. Islandia: Helena O’Connor
  55. India: Manika Vishwakarma
  56. Indonesia: Sanly Liu
  57. Irak: Hanin Al Qoreishy
  58. Irlanda: Aadya Srivastava
  59. Israel: Melanie Shiraz
  60. Italia: Lucilla Nori
  61. Jamaica: Gabrielle Henry
  62. Japón: Kaori Hashimoto
  63. Kazajistán: Dana Almassova
  64. Kosovo: Dorea Shala
  65. Kirguistán: Mary Kuvakova
  66. Laos: Lattana Munvilay
  67. Miss Latina: Yamilex Hernández
  68. Letonia: Meldra Rosenberg
  69. Líbano: Sarah Bou Jaoude
  70. Macao: Kris Fong
  71. Malasia: Chloe Lim
  72. Malta: Julia Cluett
  73. Martinica: Célya Abatucci
  74. Mauricio: Aurélie Alcindor
  75. Mayotte: Nourya Aboutoihi
  76. México: Fátima Bosch
  77. Moldavia: Mariana Ignat
  78. Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe
  79. Namibia: Johanna Swartbooi
  80. Nepal: Sanya Adhikari
  81. Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
  82. Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
  83. Nicaragua: Itza Castillo
  84. Níger: Zoulahatou Amadou
  85. Nigeria: Basil Onyinyechi
  86. Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
  87. Pakistán: Roma Riaz
  88. Palestina: Nadeen Ayoub
  89. Panamá: Mirna Caballini
  90. Paraguay: Yanina Gómez
  91. Perú: Karla Bacigalupo
  92. Filipinas: Ahtisa Manalo
  93. Portugal: Camila Vitorino
  94. Puerto Rico: Zashely Alicea
  95. Rumania: Catalina Jacob
  96. Rusia: Anastasia Venza
  97. Ruanda: Solange Keita
  98. Santa Lucía: Shianne Smith
  99. Senegal: Camilla Diagne
  100. Singapur: Annika Sager
  101. Eslovaquia: Viktoria Güllová
  102. Eslovenia: Hana Klaut
  103. Corea del Sur: Soo-yeon Lee
  104. España: Andrea Valero
  105. Sri Lanka: Lihasha White
  106. Surinam: Chiara Wijntuin
  107. Suecia: Daniella Lundqvist
  108. Suiza: Naima Acosta
  109. Tanzania: Naisae Yona
  110. Tailandia: Praveenar Singh
  111. Trinidad y Tobago: Latifah Morris
  112. Turquía: Ceren Arslan
  113. Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
  114. Ucrania: Sofiya Tkachuk
  115. Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
  116. Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson
  117. Uruguay: Valeria Baladan
  118. Venezuela: Stephany Abasali
  119. Vietnam: Hương Giang Nguyễn
  120. Zambia: Kunda Mwamulima
  121. Zimbabue: Lyshanda Moyas

¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2025?

La tabasqueña Fátima Bosch, hija de Vanessa Fernández Balboa (hermana de la política mexicana Mónica Fernández), llegó ‘pisando fuerte’ al certamen: en los primeros días en Tailandia alcanzó proyección internacional tras dar un mensaje de empoderamiento, temática de esta edición que se realiza bajo el tema “el poder del amor” (compasión, inclusión y fortaleza).

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia y presentador del certamen, fue señalado por llamar “tonta” a Fátima Bosch durante un evento con las concursantes, donde la criticó por no participar en actividades promocionales.

En un video se observó a Itsaragrisil discutiendo con Bosch, incluso llamó a seguridad. “No me estás respetando como mujer”, respondió Bosch durante el altercado y salió de la sala.

Bosch compite con otras candidatas que se perfilan como favoritas:

  • Olivia Yacé (Costa de Marfil): Su popularidad internacional se fortaleció desde su presentación viral en 2021, lo que hoy la coloca como una de las contendientes más sólidas según analistas especializados.
  • Stephany Abasaly (Venezuela): Llega respaldada por la larga tradición de su país en concursos internacionales, con expectativas altas por el peso histórico que representa Venezuela en el certamen.
  • Nadeen Ayoub (Palestina): Protagoniza un momento histórico al convertirse en la primera representante palestina en el concurso; asegura que su participación busca visibilizar “la voz de quienes se niegan a ser silenciados”, en referencia a la situación en Gaza, lo que ha generado amplia atención mediática.
  • Veena Praveenar (Tailandia): Compite con la ventaja de ser la anfitriona, un impulso clave en ediciones previas. Representa la herencia tailandesa y destaca por iniciativas que promueven el desarrollo comunitario.
  • Athisa Manalo (Filipinas): Entra como una de las fuertes aspirantes por la racha ganadora de Filipinas; es reconocida por su trabajo en educación y programas de empoderamiento juvenil, que forman parte central de su plataforma.
  • Ève Gilles (Francia): Ha captado reflectores por su estilo distintivo de cabello corto y su defensa de la autoaceptación, lo que la ha convertido en una de las participantes más comentadas de la región europea.
  • Gabriela Lacerda (Brasil): Impulsa una agenda centrada en la protección ambiental y la preservación de la Amazonia, posicionándose como una de las voces ecológicas más fuertes de la edición.

¿Cómo votar en Miss Universe 2025?

El panel de jurados está conformado por:

  • El empresario y compositor Omar Harfouch
  • El artista y escultor brasileño Romero Britto
  • La mexicana y Miss Universo 2020 Andrea Meza
  • La modelo, actriz y emprendedora venezolana Sharon Fonseca

Adicional a ello, el público tiene la oportunidad de votar en Miss Universo por su favorita categoría People’s Choice:

  1. Descarga la app oficial de Miss Universe desde tu tienda digital.
  2. Entra al menú de “VOTE”.
  3. Elige la categoría “People’s Choice”.
  4. Localiza la imagen de tu favorita.
  5. Emite tu voto tantas veces como lo desees.
