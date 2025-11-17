Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2025: Fecha, hora, participantes, dónde ver y más

Fátima Bosch, Miss Universe México, llega a la noche de coronación del certamen internacional celebrado por cuarta ocasión en Tailandia, el cual se vio marcado por la polémica de Nawat Itsaragrisil, directivo que insultó a la delegada nacional.

La edición 74 de Miss Universo cierra esta semana en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde la danesa Victoria Theilvig, ganadora en 2024, entrega la corona a una nueva reina.

Bosch busca el tercer título de Miss Universo para México, después de los de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

Victoria Kjær Theilvig (Miss Dinamarca) ganó Miss Universo 2024 en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) (Fernando Llano/AP)

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universe 2025 es el viernes 21 de noviembre en Tailandia, pero por la diferencia horaria en México se transmite un día antes: jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central).

La ceremonia de coronación estará disponible en televisión abierta y streaming:

Imagen Televisión

Canal de YouTube de Miss Universe

También puedes seguir la cobertura completa, minuto a minuto, en El Financiero Entretenimiento.

Adicional a ello, hay otras actividades relevantes, como la presentación de trajes nacionales el 19 de noviembre a las 12:00 a.m., a la cual sigue la competencia preliminar a las 6:00 a.m. (La transmisión ese día es en el canal de YouTube Grand TV).

Lista de participantes de Miss Universo 2025

Este año por primera vez compiten Mayotte, Níger y Palestina; mientas que países como Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan después de años de ausencia.

Albania: Flavia Harizaj Angola: Maria Cunha Argentina: Aldana Masset Armenia: Peggy Garabekian Aruba: Hannah Arends Australia: Lexie Brant Bahamas: Maliqué Bowe Bangladés: Tangia Methila Bielorrusia: Alena Kucheruk Bélgica: Karen Jansen Belice: Isabella Zabaneh Bolivia: Yessica Hausermann Bonaire: Nicole Peiliker Botsuana: Lillian Andries Brasil: Gabriela Lacerda Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman Bulgaria: Gaby Guha Camboya: Nearysocheata Thai Camerún: Josiane Golonga Canadá: Jaime VandenBerg Islas Caimán: Tahiti Seymour Chile: Inna Moll China: Zhao Na Colombia: Vanessa Pulgarín Costa Rica: Mahyla Roth Costa de Marfil: Olivia Yacé Croacia: Laura Gnjatović Cuba: Lina Luaces Curazao: Camille Thomas República Checa: Michaela Tomanová República Democrática del Congo: Dorcas Dienda Dinamarca: Monique Sonne República Dominicana: Jennifer Ventura Ecuador: Nadia Mejía Egipto: Sabrina Maged El Salvador: Giulia Zanoni Guinea Ecuatorial: Carmen Obama Estados Unidos: Audrey Eckert Estonia: Brigitta Schaback Finlandia: Sarah Dzafce Francia: Ève Gilles Alemania: Diana Fast Ghana: Andromeda Peters Gran Bretaña: Danielle Latimer Grecia: Mary Chatzipavlou Guadalupe: Ophély Mézino Guatemala: Raschel Paz Guinea: Tiguidanké Bérété Guyana: Chandini Baljor Honduras: Alejandra Fuentes Haití: Melissa Queenie Sapini Hong Kong: Lizzie Li Hungría: Kincső Dezsényi Islandia: Helena O’Connor India: Manika Vishwakarma Indonesia: Sanly Liu Irak: Hanin Al Qoreishy Irlanda: Aadya Srivastava Israel: Melanie Shiraz Italia: Lucilla Nori Jamaica: Gabrielle Henry Japón: Kaori Hashimoto Kazajistán: Dana Almassova Kosovo: Dorea Shala Kirguistán: Mary Kuvakova Laos: Lattana Munvilay Miss Latina: Yamilex Hernández Letonia: Meldra Rosenberg Líbano: Sarah Bou Jaoude Macao: Kris Fong Malasia: Chloe Lim Malta: Julia Cluett Martinica: Célya Abatucci Mauricio: Aurélie Alcindor Mayotte: Nourya Aboutoihi México: Fátima Bosch Moldavia: Mariana Ignat Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe Namibia: Johanna Swartbooi Nepal: Sanya Adhikari Países Bajos: Nathalie Mogbelzada Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin Nicaragua: Itza Castillo Níger: Zoulahatou Amadou Nigeria: Basil Onyinyechi Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland Pakistán: Roma Riaz Palestina: Nadeen Ayoub Panamá: Mirna Caballini Paraguay: Yanina Gómez Perú: Karla Bacigalupo Filipinas: Ahtisa Manalo Portugal: Camila Vitorino Puerto Rico: Zashely Alicea Rumania: Catalina Jacob Rusia: Anastasia Venza Ruanda: Solange Keita Santa Lucía: Shianne Smith Senegal: Camilla Diagne Singapur: Annika Sager Eslovaquia: Viktoria Güllová Eslovenia: Hana Klaut Corea del Sur: Soo-yeon Lee España: Andrea Valero Sri Lanka: Lihasha White Surinam: Chiara Wijntuin Suecia: Daniella Lundqvist Suiza: Naima Acosta Tanzania: Naisae Yona Tailandia: Praveenar Singh Trinidad y Tobago: Latifah Morris Turquía: Ceren Arslan Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson Ucrania: Sofiya Tkachuk Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson Uruguay: Valeria Baladan Venezuela: Stephany Abasali Vietnam: Hương Giang Nguyễn Zambia: Kunda Mwamulima Zimbabue: Lyshanda Moyas

¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2025?

La tabasqueña Fátima Bosch, hija de Vanessa Fernández Balboa (hermana de la política mexicana Mónica Fernández), llegó ‘pisando fuerte’ al certamen: en los primeros días en Tailandia alcanzó proyección internacional tras dar un mensaje de empoderamiento, temática de esta edición que se realiza bajo el tema “el poder del amor” (compasión, inclusión y fortaleza).

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia y presentador del certamen, fue señalado por llamar “tonta” a Fátima Bosch durante un evento con las concursantes, donde la criticó por no participar en actividades promocionales.

En un video se observó a Itsaragrisil discutiendo con Bosch, incluso llamó a seguridad. “No me estás respetando como mujer”, respondió Bosch durante el altercado y salió de la sala.

Bosch compite con otras candidatas que se perfilan como favoritas:

Olivia Yacé (Costa de Marfil): Su popularidad internacional se fortaleció desde su presentación viral en 2021, lo que hoy la coloca como una de las contendientes más sólidas según analistas especializados.

Su popularidad internacional se fortaleció desde su presentación viral en 2021, lo que hoy la coloca como una de las contendientes más sólidas según analistas especializados. Stephany Abasaly (Venezuela): Llega respaldada por la larga tradición de su país en concursos internacionales, con expectativas altas por el peso histórico que representa Venezuela en el certamen.

Llega respaldada por la larga tradición de su país en concursos internacionales, con expectativas altas por el peso histórico que representa Venezuela en el certamen. Nadeen Ayoub (Palestina): Protagoniza un momento histórico al convertirse en la primera representante palestina en el concurso; asegura que su participación busca visibilizar “la voz de quienes se niegan a ser silenciados”, en referencia a la situación en Gaza, lo que ha generado amplia atención mediática.

Protagoniza un momento histórico al convertirse en la primera representante palestina en el concurso; asegura que su participación busca visibilizar “la voz de quienes se niegan a ser silenciados”, en referencia a la situación en Gaza, lo que ha generado amplia atención mediática. Veena Praveenar (Tailandia): Compite con la ventaja de ser la anfitriona, un impulso clave en ediciones previas. Representa la herencia tailandesa y destaca por iniciativas que promueven el desarrollo comunitario.

Compite con la ventaja de ser la anfitriona, un impulso clave en ediciones previas. Representa la herencia tailandesa y destaca por iniciativas que promueven el desarrollo comunitario. Athisa Manalo (Filipinas): Entra como una de las fuertes aspirantes por la racha ganadora de Filipinas; es reconocida por su trabajo en educación y programas de empoderamiento juvenil, que forman parte central de su plataforma.

Entra como una de las fuertes aspirantes por la racha ganadora de Filipinas; es reconocida por su trabajo en educación y programas de empoderamiento juvenil, que forman parte central de su plataforma. Ève Gilles (Francia): Ha captado reflectores por su estilo distintivo de cabello corto y su defensa de la autoaceptación, lo que la ha convertido en una de las participantes más comentadas de la región europea.

Ha captado reflectores por su estilo distintivo de cabello corto y su defensa de la autoaceptación, lo que la ha convertido en una de las participantes más comentadas de la región europea. Gabriela Lacerda (Brasil): Impulsa una agenda centrada en la protección ambiental y la preservación de la Amazonia, posicionándose como una de las voces ecológicas más fuertes de la edición.

¿Cómo votar en Miss Universe 2025?

El panel de jurados está conformado por:

El empresario y compositor Omar Harfouch

El artista y escultor brasileño Romero Britto

La mexicana y Miss Universo 2020 Andrea Meza

La modelo, actriz y emprendedora venezolana Sharon Fonseca

Adicional a ello, el público tiene la oportunidad de votar en Miss Universo por su favorita categoría People’s Choice: