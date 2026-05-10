Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: Horario y canal de transmisión para ver el Clásico de España HOY

EL FC Barcelona se puede volver campeón de LaLiga de España ante el Real Madrid (Fotoarte: El Financiero / Créditos: LaLiga, FC Barcelona, Real Madrid, IA Gemini).

Barcelona vs. Real Madrid prácticamente define el futuro de ambos par esta temporada en LaLiga. El conjunto azulgrana recibe al cuadro merengue en el Spotify Camp Nou con la posibilidad de proclamarse campeón del futbol español ante su máximo rival, mientras el equipo de Álvaro Arbeloa llega rodeado por tensión interna, lesiones y dudas sobre el estado físico de varias figuras.

El clásico español también estará marcado por la situación en el vestuario madridista luego de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, incidente que derivó en expedientes disciplinarios y en un traumatismo craneoencefálico para el mediocampista uruguayo.

En paralelo, Barcelona encara el encuentro con la baja confirmada ante la lesión de Lamine Yamal y con mensajes de concentración total por parte de jugadores clave como Gavi y Jules Koundé.

¿A qué hora juega se juega el Clásico Barcelona vs. Real Madrid HOY?

El Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid se disputa este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, como parte de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro comenzará a las:

13:00 horas (tiempo del centro de México)

La transmisión del encuentro para México estará disponible únicamente mediante Sky Sports, canal disponible en los servicios de Sky y también izzi.

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón ante Real Madrid?

El duelo enfrenta al líder del torneo contra el segundo lugar de la tabla de LaLiga. A falta de cuatro jornadas (12 puntos) para terminar la temporada, el Barcelona mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid, por lo que un empate le bastará para asegurar matemáticamente el campeonato.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega al clásico con la posibilidad de celebrar el título frente a su afición y contra su rival histórico. Según el escenario actual de LaLiga, el Barcelona será campeón si:

Gana al Real Madrid

Empata contra el Real Madrid

La única combinación que aplaza el campeonato es una victoria del conjunto merengue en el Camp Nou. El defensa Jules Koundé dejó clara la postura del plantel azulgrana antes del partido.

“Veo al equipo muy bien, muy enchufado. Todos tenemos muchas ganas de jugar el Clásico y, además, podemos ganar LaLiga con un empate, pero la victoria sería lo mejor”, declaró el francés a los medios oficiales del Barcelona.

Por su parte, Gavi aseguró que el grupo afronta el partido con máxima intensidad. “Estamos muy concentrados y mentalizados para este partido, que es muy importante para nosotros y para la afición”, afirmó el mediocampista español.

El Barcelona también busca alcanzar los 100 puntos en la temporada, marca que actualmente comparten el Real Madrid 2011-2012 y el Barça 2012-2013.

Real Madrid llega al clásico entre lesiones y tensión en el vestuario

La previa del clásico quedó marcada por el incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante entrenamientos del Real Madrid.

El club confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos futbolistas tras “los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”.

Además, el conjunto blanco informó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, situación que prácticamente lo deja fuera de los últimos partidos de la temporada.

De acuerdo con información difundida por EFE, el uruguayo se golpeó tras un resbalón durante el altercado en el vestuario de Valdebebas. La tensión interna se suma a las bajas y dudas físicas que arrastra el Real Madrid rumbo al partido contra el Barcelona.

Estado de salud de Mbappé y bajas para el clásico

Kylian Mbappé continúa en duda para el Clásico español tras una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El delantero francés volvió a entrenar parcialmente con el grupo y podría entrar en la convocatoria, aunque su presencia como titular todavía luce complicada.

El Real Madrid también tiene otras ausencias confirmadas:

Éder Militão

Ferland Mendy

Arda Güler

Rodrygo Goes y Dani Carvajal continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

En el caso del Barcelona, la principal baja es el delantero Lamine Yamal. El atacante español sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda hace dos semanas y ya no volverá a jugar esta temporada.

Pese a ello, el futbolista acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para acompañar al equipo antes del clásico.

Vinícius, Lewandowski y las figuras a seguir en el Barcelona vs. Real Madrid

Uno de los nombres que concentra la atención en el Real Madrid es Vinícius Junior. El brasileño atraviesa un buen cierre de temporada tras marcar cuatro goles en sus últimos tres partidos de liga.

Después de la victoria ante Espanyol, Álvaro Arbeloa elogió el nivel del atacante. “Es una amenaza total cada vez que coge el balón”, afirmó el entrenador madridista.

En el Barcelona, Robert Lewandowski aparece como una de las grandes referencias ofensivas y el clásico podría representar uno de sus últimos partidos ante el Real Madrid con la camiseta azulgrana, debido a que su contrato termina este verano.

Raphinha también apunta a regresar tras superar una lesión, aunque comenzaría desde el banquillo.

Mientras tanto, Marcus Rashford y Fermín López perfilan como opciones para acompañar el ataque blaugrana en el Spotify Camp Nou.