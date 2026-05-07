Crisis en el Real Madrid: Federico Valverde sufre lesión tras pelea con Tchouaméni a días del Clásico

Con el parte médico emitido por el Real Madrid, Federico Valverde apunta a perderse el cierre de temporada del conjunto merengue tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. [Fotografía. EFE]

A sólo unos días de una nueva edición del clásico español en LaLiga, el Real Madrid atraviesa un fuerte momento de tensión dentro del vestidor. Durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea que aumentó la crisis interna en el conjunto merengue.

La discusión entre los mediocampistas ocurrió en medio de la presión deportiva que enfrenta el conjunto merengue, tras ser eliminado de la Champions League ante el Bayern Múnich y la desventaja de 11 puntos respecto al Barcelona en la liga española.

Tras la pelea, el conjunto merengue confirmó que Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras golpearse dentro del vestidor durante el altercado. El futbolista uruguayo deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, por lo que prácticamente quedó descartado para el partido ante el conjunto blaugrana.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una fuerte discusión durante el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas este jueves 7 de mayo. Durante el altercado, el mediocampista uruguayo resbaló y se golpeó contra una mesa ubicada dentro del vestidor principal del equipo.

Tras el incidente, Federico Valverde acudió al hospital como parte del protocolo médico establecido por el club para este tipo de situaciones y posteriormente regresó a su domicilio.

La pelea representó el segundo desencuentro entre ambos futbolistas en menos de 24 horas, después de otro enfrentamiento ocurrido durante el entrenamiento del miércoles.

Horas después de darse a conocer lo ocurrido, Federico Valverde publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar su versión del incidente y negar que Aurélien Tchouaméni lo golpeara durante la discusión.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

El futbolista uruguayo también reconoció que la presión deportiva y el desgaste de la temporada aumentaron la tensión dentro del plantel madridista.

“Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.”.

Además, Federico Valverde lamentó la situación que atraviesa el Real Madrid tras la eliminación en Champions League y el complicado cierre de temporada.

“Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice”.

Hasta el momento, el francés Tchouaméni no ha dado su propia versión o un comunicado de lo ocurrido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Federico Valverde [Fotografía. Instagram]

¿Qué dijo el Real Madrid sobre el altercado en Valdebebas?

Respecto a lo ocurrido, el Real Madrid publicó un breve comunicado oficial para informar la apertura de expedientes disciplinarios contra el mediocampista uruguayo y el francés.

El conjunto merengue añadió que las resoluciones se darán a conocer cuando concluyan los procedimientos internos correspondientes.

Hasta el momento, la institución española no detalló posibles sanciones ni confirmó si alguno de los jugadores será separado temporalmente del equipo.

Sobre el estado de salud de Federico Valverde, indicó que se encuentra en buen estado y deberá permanecer bajo reposo durante los próximos días.

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

La lesión dejó prácticamente fuera a Federico Valverde de la convocatoria para el Clásico ante el Barcelona, partido en el que el Real Madrid buscará mantener una mínima esperanza de pelear por el título de LaLiga frente al conjunto catalán.

Federico Valverde Con el parte médico del Real Madrid, Federico Valverde estaría fuera para el cierre de temporada del conjunto merengue. [Fotografía. AP]

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid en LaLiga?

Barcelona, eliminado de la Champions League por el Atlético de Madrid, mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el conjunto merengue a falta de cuatro jornadas para terminar LaLiga, situación que dejó al club madridista prácticamente sin margen de error.

En caso de que el Real Madrid logre vencer en el Clásico, todavía deberá enfrentar a Sevilla FC el 14 de mayo; posteriormente jugará contra Deportivo Alavés el 18 de mayo y cerrará la temporada de LaLiga frente a la Real Sociedad el 25 de mayo.

Además, el conjunto merengue necesitará que el Barcelona deje puntos en el resto de sus encuentros para mantenerse con posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato.

Con información de EFE