Organización civil denuncia a Rubén Rocha en la FGR por elección de 2021

La organización Defensorxs presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 55 políticos de Sinaloa incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza, el exgobernador Quirino Ordaz, por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Además, señalan a 17 exalcaldes y los diputados locales y federales que resultaron electos en 2021 por delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, secuestro y delitos electorales.

En conferencia de prensa, Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs y Narcopoliticos, explicó que presentaron la denuncia para que los políticos sean enjuiciados en México, pues consideran que no debe haber presión extranjera para que los acusados de ganar la elección del 2021 con ayuda de Los Chapitos enfrenten la ley.

“Estados Unidos acusó a 10 narco políticos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Insunza, el secretario de Administración y Finanzas del estado (Enrique Díaz Vega), funcionarios de la Fiscalía y de Seguridad Pública Estatal y de varios municipios. Aquí ampliamos esta denuncia a otras 45 personas que también formaron parte de esta narcoelección y que se han visto beneficiadas de la operación de Los Chapitos en la elección de 2021 en Sinaloa”, dijo.

Entre los denunciados se encuentran Dámaso Castro Savedra, vicefiscal general de la Fiscalía Estatal; Ricardo Velarde Cárdenas alias ‘El Pity’, exsecretario de Economía de Sinaloa y en cuyo restaurante desapareció el joven Carlos Emilio Galván el 5 de octubre de 2025; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendevil, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez.

Miguel Alfonso Meza dijo que buscan que la organización sea reconocida como víctima con el fin de que la investigación no se lleve a oscuras y porque la sociedad es “víctima de los narcopactos que han celebrado todos los partidos con diferentes organizaciones criminales”.

Agregó que también buscan que la Fiscalía atraiga todas las posibles denuncias que se hayan presentado durante el proceso electoral del 2021 para que se conozcan en su integridad todas las posibles conductas delictivas; y que habilitaron un sitió para que la ciudadanía de Sinaloa presente denuncias y pruebas de las conductas delictivas cometidas en 2021.