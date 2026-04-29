Rubén Rocha, acusado por EU: ¿Qué dice carta del ‘Mayo’ sobre presunto vínculo con Los Chapitos?

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue señalado de estar implicado en una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas a Estados Unidos a cambio de un supuesto apoyo político.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto con otros nueve funcionarios de asociarse con el Cártel de Sinaloa, sin pruebas de por medio, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la acusación de Estados Unidos no es nueva, ya que desde hace meses se especuló que el país gobernado por Donald Trump iba a investigar a políticos presuntamente ligados con el crimen organizado, y desde hace un par de años, Rocha Moya se vio involucrado en una polémica tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa que en una carta lo señaló por presuntamente estar detrás de su privación de la libertad.

¿Qué dice la carta del ‘Mayo’ Zambada sobre nexos de Rocha Moya con Los Chapitos?

La carta del ‘Mayo’ Zambada, dada a conocer en agosto de 2024, pocos días después de su detención en Texas el 25 de julio de ese mismo año, contó que no se entregó a las autoridades, sino que fue “secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad”.

El documento indica que acordó acudir a una reunión ese día con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, el entonces alcalde de Culiacán que fue asesinado ese mismo día.

Zambada, líder de la facción del Cártel de Sinaloa llamada ‘La Mayiza’, expresó en la carta que al llegar al lugar le tendieron una emboscada, y que fue puesto en una camioneta para posteriormente ser llevado a una avioneta en la que solo iba con el piloto y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán también arrestado ese día.

¿Qué respondió Rubén Rocha a la carta del ‘Mayo’ Zambada?

Rubén Rocha negó haber acordado ir a una reunión con Los Chapitos y ‘El Mayo’, además aseguró que ese día no estaba en Sinaloa.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del presidente (Andrés Manuel López Obrador). No hay complicidades, por lo tanto si le dijeron que iba a estar yo, le mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa”, declaró Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa fue señalado por Estados Unidos de participar en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa para favorecer la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México.

Además, es acusado junto con nueve funcionarios de ordenar a policías estatales y municipales de proteger cargamentos de droga almacenados en México y trasladados a EU.

Con ello, los delitos por los que se le imputaría son:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubén Rocha habría recibido sobornos, además de que Los Chapitos lo habrían ayudado a ser electo como gobernador, esto a través del secuestro e intimidación de sus rivales.

Con información de EFE.