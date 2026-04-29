Acusaciones contra Juan de Dios Gámez: ¿Cómo llegó a la presidencia municipal de Culiacán?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, de brindar protección a Los Chapitos cuando éste era secretario general de Sinaloa.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, rechazó este 29 de abril las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que también salpicaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”, escribió en un breve mensaje difundido en su cuenta de X.

El presidente municipal, perteneciente a Morena, reiteró que desde Culiacán se sigue “trabajando atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.

La respuesta por parte del funcionario se dio luego de que el Departamento de Justicia de EU haya acusado a Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

El gobierno de Estados Unidos acuso formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico. (José Betanzos Zárate )

¿Cómo llegó a ser presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendivil?

Según medios nacionales, Gámez Mendívil (1985, Culiacán) mantiene una relación cercana con el gobernador, tras haber colaborado como su operador político y administrativo.

También se desarrolló como delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa y ocupó cargos técnicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En 2022 asumió el cargo de presidente municipal tras la destitución del entonces edil Jesús Estrada Ferreiro y fue en las elecciones de 2024 cuando resultó electo por voto popular para el periodo 2024-2027.

Otras acusaciones de EU sacuden a Sinaloa

Entre los acusados por las autoridades estadounidenses también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Por su parte, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al señalar que carecen “de veracidad y fundamento”, y acusó que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con información de EFE