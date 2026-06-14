‘No lo echemos a perder’: Trump advierte a Israel e Irán que no estropeen posible acuerdo de paz

Donald Trump aseguró que el acuerdo de paz en el Medio Oriente está cerca de llegar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, “no debería haber ocurrido, sobre todo” en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (...). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!”, agregó.

¿Qué ocurrió con el ataque de Israel a Líbano?

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye.

La Defensa Civil libanesa dijo en un comunicado que, tras realizar operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros en la zona de Al Ghobeiry “se han recuperado los cuerpos de tres mártires”, mientras que seis personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.

El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hezbolá, se produce después de que el Ejército de Israel informara en esta jornada de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

Israel atacó el sur de Líbano este domingo 14 de junio, poniendo en riesgo el acuerdo de paz de EU con Irán. (Foto: EFE)

Israel pone en riesgo plan de paz de Trump con Irán

El ataque se produce el mismo día que se prevé la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X Qalibaf, en una aparente referencia al acuerdo de paz con Washington.