Así era el examen de la UNAM en el Estadio Azteca: ‘Solo te daban una tabla y la hoja de respuestas’

La UNAM utilizó las instalaciones del Estadio Azteca para aplicar sus examenes de admisión durante al menos 18 años.

Antes de que la UNAM aplicara su examen en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México realizaba el concurso de selección en las instalaciones del Estadio Azteca, actualmente Estadio Ciudad de México.

“El día del examen todos íbamos al Estadio Azteca, entonces te daban tu baucher y ahí decía en qué fila, en qué entrada y a qué sección te pasaban y el número de asiento. Te daban una tabla, el examen y la hoja de respuestas”, dijo Yolanda Sánchez en entrevista con El Financiero.

Yolanda hizo su examen para entrar a una de las preparatorias de la UNAM en 1978 y recordó que los aspirantes llegaban acompañados de sus padres quienes los esperaban afuera del estadio mientras los alumnos respondían la prueba.

“Por secciones nos dividían cada día para hacer el examen. Nos vigilaban trabajadores de la UNAM y pasaban por cada fila”, agregó.

Esto sabemos de los exámenes de la UNAM en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca comenzó a utilizarse como sede del examen de la UNAM de 1969 a 1987, de acuerdo con información de El Sol de México. Los estudiantes tenían cuatro horas para resolver su prueba sentados en las gradas del estadio.

Semanas después, los resultados llegaban por correo postal o también salían publicados en el periódico donde se tenía que buscar el número de folio asignado a cada aspirante.

Años después, la Universidad dejó de usar las instalaciones del Estadio Azteca para luego aplicar los examenes en escuelas y otras sedes de distintas zonas de la Ciudad.

La última ocasión en que se aplicó un examen de la UNAM en un estadio fue en 2020 durante la pandemia de COVID-19 cuando el Olímpico Universitario fue a donde los aspirantes llegaron con cubrebocas y caretas para responder su evaluación.

Así evitaban trampas en el examen de la UNAM

Una de las técnicas para evitar ‘trampas’ en el examen de la UNAM que se aplicaba en el Estadio Azteca era sentar a cada uno de los estudiantes en gradas separadas para que no se copiaran.

Además, había personal entre los pasillos que vigilaban el posible ‘copiadero’ así como que los aspirantes sacaran algún acordeón.

Actualmente, la UNAM enfrenta una polémica por las ‘trampas’ y la seguridad burlada durante su examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026.

Con la intención de hacer su proceso más inclusivo, la Universidad optó este año por el formato en línea; sin embargo, se prestó a malas prácticas con aspirantes quienes posiblemente usaron Inteligencia Artificial (IA), así como ‘pausas para ir al baño’ y así obtener las respuestas.

Además, tampoco se descarta la ‘compra de exámenes’, por lo que se investiga la participación de la empresa Territorium Life.