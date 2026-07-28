Examen UNAM 2026: ¿Qué sabemos de Territorium Life y filtros que presuntamente burlaron los aspirantes?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una polémica por las posibles fallas de seguridad y el presunto uso de inteligencia artificial por parte de aspirantes para obtener mejores resultados en el examen de admisión 2026.

Ante la inconformidad de jóvenes, madres y padres de familia, la UNAM suspendió de manera temporal el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, aunque el inicio de clases permanece programado para el 10 de agosto.

En medio de la controversia aparece la empresa regiomontana Territorium Life, que recibió un contrato por adjudicación directa para la aplicación de miles de exámenes en línea.

Los aspirantes rechazados señalan presuntas fallas en los mecanismos de vigilancia de la plataforma.

¿Quién está detrás de Territorium Life?

La empresa, ahora en el centro de la polémica, se constituyó en marzo de 2012 en Nuevo León. Sus fundadores son Carlos Guillermo Elizondo Ancer, egresado del Tecnológico de Monterrey, y Gerardo de Jesús Sáenz González, quienes ocupan los cargos de director ejecutivo y director de tecnología, respectivamente.

Territorium Life se especializa en evaluación digital y tecnología educativa. La compañía asegura tener operaciones en 15 países, más de 12 millones de usuarios y una alianza estratégica con Microsoft, la cual impulsó su expansión internacional.

La aplicación de los exámenes se realiza mediante la plataforma EdTest.ia, que, según la empresa, cuenta con autenticación multifactor, reconocimiento facial continuo, grabación en tiempo real de video y audio, bloqueo del navegador durante la evaluación y detección de comportamientos inusuales.

Pese a los mecanismos de seguridad que ofrece a sus clientes, aspirantes presentaron evidencias sobre presuntas vulnerabilidades que les permitieron cometer irregularidades para obtener un lugar.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Territorium Life obtuvo contratos millonarios con dependencias gubernamentales, organismos autónomos y universidades públicas en distintas entidades del país.

La plataforma, que prometía ofrecer una “seguridad de clase mundial”, permanece bajo revisión institucional mientras la comisión técnica de la UNAM analiza el futuro académico de miles de aspirantes y la validez del concurso de ingreso.

El gobierno federal reiteró su disposición para brindar apoyo a la UNAM, en caso de que la institución lo solicite, aunque subrayó que respetará su autonomía para definir el futuro de los aspirantes y determinar si procede alguna acción legal en caso de comprobarse irregularidades por parte de Territorium Life.

De acuerdo con la información disponible, el contrato otorgado por la máxima casa de estudios tendría un valor de entre 40.7 y 101.7 millones de pesos.