Nayarit registra la menor incidencia de feminicidios del país: SESNSP

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que Nayarit fue la entidad con la menor incidencia de feminicidios en el país durante el periodo de enero a junio de 2026. El reporte también señala que ningún municipio del estado figura entre los de mayor incidencia de este delito a nivel nacional.

Tras darse a conocer estos resultados, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reiteró que la protección de las mujeres y la garantía de sus derechos seguirán siendo una prioridad para su administración, por lo que continuará el fortalecimiento de las estrategias de prevención, atención a las víctimas y acceso a la justicia.

Nayarit

El mandatario estatal señaló que estas cifras son resultado del trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración de justicia y la prevención de la violencia. No obstante, subrayó que ningún indicador puede considerarse satisfactorio cuando una mujer pierde la vida a causa de la violencia.

“La única meta aceptable es que ninguna mujer sea víctima de la violencia”, expresó.

Navarro Quintero añadió que su gobierno mantendrá de forma permanente las acciones orientadas a prevenir la violencia de género, brindar atención oportuna a las víctimas y fortalecer las políticas públicas encaminadas a erradicar este problema.