La Casa de Papel, versión Puebla: Ladrones hacen boquete y roban un millón de pesos en Casa de Cambio

Trabajadores de la Casa de Cambio descubrieron el boquete que se extendía hasta el área del baño.

A través de un boquete fue robado un millón de pesos de una Casa de Cambio ubicada en la Calzada Zavaleta de la ciudad de Puebla.

Los hechos se registraron específicamente en la colonia Santa Cruz Buenavista, durante la tarde - noche del 26 de julio, cuando sujetos realizaron un boquete en la parte trasera del local para ingresar sin que nadie los detectara, evadiendo los sistemas de seguridad principales y accediendo al área donde se resguarda el dinero y los valores.

Fue hasta el siguiente día que los trabajadores se dieron cuenta del hecho, encontrando el boquete que llegaba hasta el área del baño, y detectaron el robo de dinero que se estima en un millón de pesos.

De inmediato se dio conocimiento a las autoridades de seguridad, lo que provocó la movilización de las fuerzas del orden sin que pudiera encontrarse a los ladrones, quienes se mantienen prófugos.

Debido a cómo se encontró el lugar se concluyó que los ladrones desmontaron una puerta con la cual bloquearon el tiro de las cámaras de seguridad interiores.

Este es el segundo robo a este lugar en el mes de julio, a pesar de que los dueños del mismo reforzaron medidas de seguridad, como la instalación de nuevas cerraduras y de los sistemas de vigilancia.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación, la cual se suma a una primera de este mismo mes pues es el segundo atraco que sufre el mismo establecimiento.

Los empleados y vecinos del lugar exigieron mayor seguridad por parte de las autoridades, debido a que la zona ha mostrado una creciente en robos en distintas modalidades.

Investigan a fisicoculturista por el asesinato de sus padres en Cholula

La madrugada del domingo 26 de julio, una pareja fue localizada sin vida dentro de su vivienda en el fraccionamiento Fuentes Camino Real, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula. Los fallecidos fueron identificados como los padres de Ángel ‘N’, un hombre de 30 años dedicado al fisicoculturismo, quien fue detenido como presunto responsable de los hechos.

De acuerdo con información de Quadratín Puebla, el ataque también dejó herido al hermano menor del señalado, quien fue trasladado para recibir atención médica. Tras la llegada de los cuerpos de seguridad al domicilio, Ángel ‘N’ quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El caso generó conmoción entre habitantes de la zona, luego de que se conociera que el hombre había regresado recientemente de un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, donde permaneció internado por consumo de sustancias.

Previo a los hechos, Ángel ‘N’ publicó un video en sus redes sociales con un mensaje de carácter religioso, material que posteriormente fue relacionado con el caso por la cercanía con el día del ataque.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación y realiza peritajes toxicológicos, psicológicos y psiquiátricos para determinar si el individuo sufrió un brote psicótico o actuó bajo la influencia de estupefacientes.

Con información de Quadratín Puebla.