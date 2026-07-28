(VIDEO) ‘La Tierra no es perfectamente redonda’: La NASA revela que el planeta tiene forma geoide

La NASA reveló que el planeta Tierra tiene forma geoide. (Foto: captura de @USEmbassyMEX)

¿La Tierra no es una esfera perfecta? La NASA reveló que el planeta tiene una forma irregular conocida como geoide, determinada por las variaciones en su campo gravitatorio.

La NASA difundió un mapa tridimensional del campo gravitatorio terrestre, elaborado con información recopilada por satélites durante 15 años, que muestra cómo luce esta representación científica del planeta y evidencia que su forma es mucho menos uniforme de lo que suele imaginarse.

El modelo fue construido a partir de más de mil millones de observaciones obtenidas por 19 satélites y ofrece una representación detallada de las variaciones de la gravedad en distintos puntos del mundo.

¿Qué es un geoide y por qué la Tierra tiene esa forma?

El geoide, según detalla La Nación, es una superficie que representa cómo sería el nivel medio del mar si los océanos permanecieran completamente inmóviles, sin la influencia de mareas, vientos o corrientes marinas.

A diferencia de una esfera perfecta, esta superficie toma en cuenta la distribución de la masa en el interior del planeta, incluyendo rocas, magma y agua subterránea, lo que provoca diferencias en la intensidad de la gravedad.

La NASA aclaró que la imagen difundida no es una fotografía del aspecto real de la Tierra, sino una ilustración científica en la que la escala vertical fue ampliada entre 7 mil y 10 mil veces para hacer visibles las pequeñas variaciones del campo gravitatorio.

“Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”, explicó Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, en una investigación publicada en 2020 sobre las propiedades del geoide.

¿Qué muestran los colores del mapa de la NASA?

La representación utiliza colores para identificar las diferencias en la fuerza de gravedad alrededor del planeta.

Las regiones con mayor concentración de masa, como la cordillera de los Andes y el Himalaya, aparecen en tonos rojos debido a que ejercen una mayor atracción gravitatoria.

En contraste, las zonas con menor densidad, entre ellas el océano Índico y la cuenca del río Congo, se muestran en azul al registrar una gravedad relativamente menor.

¿Cómo obtuvo la NASA la figura de la Tierra?

Para desarrollar este modelo global, denominado GOCO06s, los investigadores procesaron más de mil millones de mediciones recopiladas durante 15 años por 19 satélites.

La representación combina datos de la misión GOCE, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y del programa GRACE, desarrollado conjuntamente por la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, lo que permitió generar uno de los mapas más precisos del campo gravitatorio terrestre hasta la fecha.

Con información de La Nación