NASA revela tripulación de la misión Artemis III: ¿Quiénes son los 4 astronautas que regresan a la Luna?

Estos son los 4 astronautas que vuelven a la Luna por la misión Artemis III. (Foto: EFE)

La NASA presentó este martes 9 de junio a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna.

El anuncio se produjo dos meses después del viaje récord de la misión Artemis II alrededor de la Luna, que superó el récord de distancia del Apolo 13.

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo llevar astronautas de regreso a la superficie lunar por primera vez desde la década de 1970.

Una reciente renovación del programa, anunciada por Isaacman, busca acelerarlo de manera similar a la era Apolo, añadiendo el próximo vuelo espacial alrededor de la Tierra antes de contemplar un alunizaje en 2028.

¿Quiénes son los 4 astronautas y qué sabemos de la misión Artemis III?

La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.

“A la tripulación de Artemis III, les deseamos mucho éxito en el viaje que tienen por delante”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas de la NASA, junto con Luca Parmitano de la Agencia Espacial Europea, no viajarán a la Luna ni aterrizarán en su superficie. En cambio, orbitarán la Tierra mientras practican el acoplamiento de su cápsula Orion con dos módulos lunares.

Douglas, especialista de la misión, añadió: “Mi mente va a mil por hora ahora mismo. Pero mi corazón está tan cálido. Está tan lleno”.

En mayo, la NASA adjudicó contratos por valor de cientos de millones de dólares a cuatro empresas, entre ellas Blue Origin, para la construcción de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones destinados a una futura base lunar. Isaacman afirmó que el objetivo de la base lunar es sentar las bases para una expedición a Marte.

Con información de AP y EFE