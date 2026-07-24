Primero el Internet, ahora el banco: ¿Qué fallas reportan en la app de Banamex?

Las fallas en Banamex se registran principalmente en la app del banco.

Primero fueron las fallas de Izzi y este viernes 24 de julio se registran problemas en la aplicación de Banamex, de acuerdo con reportes de usuarios a través de redes sociales.

De acuerdo con la página de internet DownDetector, las fallas iniciaron a partir de las 6:00 horas.

Los principales problemas se registran en la aplicación, la banca móvil y la banca en línea.

“Desde ayer no puedo abrir la app de Banamex se queda en azul y me dice que NO responde, solo la puedo abrir con mis datos, hasta cuándo ocurrirá está anomalía? No se vale que suceda esto”, fue uno de las quejas de los usuarios.

¿Qué dijo Banamex sobre las fallas en su app?

Luego de los reportes de las fallas en Banamex que los usuarios expresaron en redes sociales, el banco respondió al respecto:

“El sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet. Agradecemos tu comprensión”, explicó el banco.

Otra de las quejas es que desde la app no es posible hacer pagos ni transferencias a otros bancos.

En las capturas de pantalla también se ve que al abrir la app solo deja cargando el logo de Banamex.

¿Qué sabemos sobre las fallas en Izzi?

Durante la tarde del jueves, los servicios de Izzi registraron fallas en el servicio de internet y WiFi.

Según la página DownDetector hubo más de dos mil reportes en zonas de la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco.

En algunos casos, los usuarios tampoco lograron comunicarse con la empresa para reportar las fallas.

“Hola, Izzi. Estamos experimentando fallas. Vaya porquería que digan que el número marcado (atención a clientes) no está disponible”, dijo uno de los usuarios.

Mientras que los reportes en el caso del Valle de México fueron más frecuentes en Ecatepec, Coyoacán y Álvaro Obregón.

“No puedo reportar fallos en mi servicio de internet Izzi, ni por WhatsApp ni por teléfono”, dijo otra persona.