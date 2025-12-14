No eres tú, es tu internet: ¿Qué compañías han tenido fallas en las últimas 12 horas?

Algunos de los principales servicios de internet registran fallas desde la noche del sábado 13 y la mañana de este domingo 14 de diciembre, incluidos Izzi, Totalplay y Megacable.

De acuerdo con Downdetector, las fallas se centran especialmente en los servicios de conexión a internet, y al menos desde las 22:00 horas se reportan las intermitencias.

Fallas en el internet de Izzi: Esto sabemos

El servicio de Izzi es uno de los más afectados la mañana de este domingo 14 de diciembre, con un reporte de decenas de intermitencias a lo largo del país, especialmente en el internet.

92 por ciento de los reportes son relacionados con la conexión a internet, mientras que un 3 por ciento registra una ‘caída total’ y otro 5 por ciento fallas en el servicio de televisión por cable.

Según el mapa de fallos, la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán, concentran las fallas, aunque hay otras ciudades de Campeche, Chihuahua y Tlaxcala donde se registran problemas en el servicio.

¿Cuáles son las fallas en Totalplay?

Los problemas de internet en Totalplay comenzaron desde las 22:00 horas del sábado, y aunque a lo largo de la mañana del domingo bajaron los reportes, aún no se estabiliza del todo el servicio según Downdetector.

Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, así como Monterrey, Nuevo León, concentran los principales reportes de fallas en el servicio de internet de la compañía.

Además, el 84 por ciento de los usuarios apuntan a que las fallas son en el servicio de internet, mientras que otro 15 por ciento reporta una ‘caída total’ del servicio.

Finalmente, otros servicio que reporto fallas, aunque en menor medida, fue Telmex, con reportes de problemas con el internet desde la tarde del sábado, aún sin explicar los motivos de las intermitencias en su servicio. Se espera que todos los servicios se regularicen a lo largo del día.