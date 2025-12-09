Acciones de Televisa suben ante supuesto interés por comprar AT&T México

AT&T no es la única empresa de telecomunicaciones extranjera que busca salir de México

Las acciones de Grupo Televisa subieron y alcanzaron su nivel más alto en dos semanas luego de un reporte que señala que la compañía tiene interés en adquirir la unidad de AT&T en México.

Reportes de medios indican que Izzi, una de las empresas de Grupo Televisa, está en las etapas finales de una posible adquisición de AT&T en México. El mismo reporte establece que Izzi compite con la firma de inversión Cerberus Capital Management.

Las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subieron hasta un 2.2 por ciento, a 10.19 pesos por título, durante la jornada de cotizaciones de este martes 9 de diciembre.

¿Qué dijo Televisa sobre interés por comprar AT&T México?

Al ser cuestionado sobre el interés en la compra de AT&T en México, un portavoz de Grupo Televisa declaró: “Analizamos muchas operaciones todo el tiempo y no comentamos sobre procesos en curso”.

AT&T, con sede en Dallas, busca obtener más de 2 mil millones de dólares por el negocio.

El mercado móvil mexicano está dominado por Telcel, parte del grupo América Móvil SAB, controlado por Carlos Slim y su familia. AT&T tenía alrededor de 18 por ciento del mercado a marzo, comparado con 64 por ciento de Telcel.

¿Por qué Televisa estaría interesado en comprar AT&T en México?

A finales de agosto pasado, El Financiero informó que AT&T trabaja con asesores para vender su unidad en México, según personas familiarizadas con el asunto. La decisión de vender su negocio en México ocurre luego de más de una década de esfuerzos por ganar terreno a Telcel del multimillonario Carlos Slim.

En aquella ocasión, un vocero de AT&T declinó hacer comentarios sobre la posible venta.

Entre los factores por los que AT&T tendría en la mira salir de México hay algunos relacionados con América Móvil de Carlos Slim y su familia.

Uno de los principales problemas de AT&T en México desde su llegada es que el mercado móvil es dominado por Telcel, que forma parte de América Móvil.

Además de la competencia con Telcel, AT&T ha mantenido disputas contra la empresa de Carlos Slim, una de ellas ocurrida en 2022, cuando América Móvil dijo que la telefónica con sede en Dallas obstaculizó el acceso de Carlos Slim a una licencia de televisión.

Dicha disputa incluso hasta escaló a los insultos, además de que en el sector televisivo AT&T también vendió su participación en Sky México a Grupo Televisa.

La situación por la que pasa AT&T no es única. Telefónica Movistar también podría salir de México en el futuro.

Con información de Bloomberg