Detectan 5 sitios falsos que suplantan a FIFA para vender boletos y mercancía del Mundial 2026

La empresa tecnológica ESET advirtió de al menos cinco sitios falsos que imitan el portal web de la FIFA.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, identificó cinco páginas apócrifas que suplantan al máximo organismo del futbol, la FIFA, con la excusa de ofrecer entradas y merchandising de la Copa Mundial 2026.

Los estafadores buscan obtener información sensible de sus víctimas, sus datos bancarios y hasta dinero. Estos sitios apócrifos pueden aparecer patrocinados en búsquedas en Google, pero también en anuncios en redes sociales, o incluso llegar por mensajes o correos.

“Si bien informan desde FIFA (ente organizador del evento) que los boletos para todas las fases del torneo están “disponibles exclusivamente en FIFA.com/tickets”, desde ESET encontramos cinco sitios falsos que se hacen pasar por el sitio oficial de Copa del Mundo 2026 de la FIFA”, comenta Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Alertan sobre páginas apócrifas de la FIFA usadas para estafar y robar información personal. (ESET)

ESET analiza cada uno de estos sitios que imitan el sitio oficial, de manera de ayudar a identificarlos:

Sitio falso N°1: “fifa26.shop”, busca engañar a sus víctimas desde la similitud de su URL con la oficial. Utiliza la técnica llamada Typosquatting que se caracteriza por crear dominios idénticos a los legítimos, con modificaciones sutiles (cambio, omisión o adición de caracteres, o uso de números en vez de letras).

La página imita con exactitud a la de FIFA: desde su diseño, colores y disposición, a las pestañas que permiten recorrer el resto del sitio. Logra replicar el flujo de la web oficial, haciendo sentir a la víctima que la experiencia es legítima. Esto confirma que los ataques de phishing de hoy buscan copiar experiencias completas para generar confianza.

La mejor forma de comprobar la autenticidad de un sitio web es verificando su URL. (ESET)

En caso de que la víctima desee avanzar con la compra de entradas o merchandising, la página falsa solicita el registro de la persona. Lo riesgoso, según ESET, es que copia al detalle a la página oficial de la FIFA, que también pide registro. Aprovecha así un elemento clave como el FIFA ID, para generar confianza:

Este sitio apócrifo, además, se vale de la promesa de la venta de merchandising para engañar a sus víctimas. La similitud con el sitio oficial es clara, al punto que ofrece camisetas de todas las selecciones participantes y permite seleccionar cualquier producto y agregarlo al carrito de compra:

En caso de que la víctima ingrese los datos de su tarjeta, ESET advierte que no se obtendrá ninguna camiseta, sino que se entrega información confidencial al actor malicioso detrás del sitio apócrifo.

A su vez, luego de que la víctima se registra en la página falsa de FIFA ID, la página también permite comprar supuestos boletos para los partidos de la Copa Mundial.

Se puede elegir el partido deseado, en cualquiera de las fases del torneo, y luego, lleva al carrito de compra:

Si la víctima continua el proceso, sus datos bancarios viajarán a las manos del cibercriminal detrás del sitio falso, sin obtener ninguna entrada para la Copa Mundial.

Existen páginas que imitan con exactitud el sitio web de la FIFA. (ESET)

Sitio falso N°2: “26-fifa.com”. Al igual que el ejemplo anterior, busca a través de la URL no levantar sospechas, aprovechando su similitud con la web oficial. El diseño de la web falsa en general, como las pestañas para navegar son idénticas a la web oficial de la FIFA.

Sitio falso N°3: “fifa*.site”, otro sitio falso que imita diseño de la web oficial de FIFA. El objetivo es claro, a través del uso de colores, tipografías y elementos visuales, busca generar una reacción automática de confianza en el usuario, especialmente en contextos donde la ansiedad por conseguir entradas puede reducir la atención a señales de alerta.

Sitio falso N°4: “fifa*.store”. En estos sitios de phishing los ciberatacantes suelen aprovechar extensiones como “.store” o “.shop” para reforzar la apariencia comercial del sitio. “A simple vista, las víctimas pueden interpretar estas URLs como legítimas, especialmente porque los dominios falsos incluyen la palabra “fifa”, un recurso frecuente en campañas de suplantación de identidad”, agrega Miccuci de ESET.

Sitio falso N°5, “fifa*.shop”. Esta similitud de técnicas demuestra para ESET que no se tratan de casos aislados, sino de campañas organizadas. “Los actores maliciosos suelen registrar diversas variantes de una misma página para maximizar el alcance del engaño y así mantener operativa la campaña incluso si algunos dominios son dados de baja. Esta lógica del phishing es cada vez más frecuente en eventos masivos y de alta exposición mediática, como lo es la Copa Mundial de Futbol 2026”, refuerza el investigador de ESET.

ESET comparte puntos clave a tener en cuenta para no ser víctimas de estos sitios de phishing:

Verificar la URL: para todo lo referente a compras vinculadas a la Copa Mundial, se debe visitar el sitio oficial: https://fifa.com. Prestar atención frente a sitios que quieran confundir con su similitud, que agregan palabras, guiones o extensiones como “.shop”, “.store” o “.site”. Cualquier mínima diferencia es un gran indicio de estafa. No hacer clic en anuncios: los sitios falsos suelen promocionarse a través de anuncio y patrocinio en redes sociales y apps de mensajería. El consejo es ingresar manualmente a los sitios de confianza, y no a través de links, anuncios promocionales, o compartidos por terceros. Desconfiar de ofertas “exclusivas” o “imposibles”: la urgencia, la ansiedad, la oportunidad son anzuelos que los ciberdelincuentes suelen utilizar para que sus estafas sean más efectivas. En el contexto de la Copa Mundial, lo hacen a través de frases como “cupos limitados”, “acceso VIP” o “descuentos en entradas”. La máxima es desconfiar de todo lo que parezca demasiado bueno como para ser verdad.

“Los casos encontrados son la clara muestra de una tendencia cada vez más preocupante frente a eventos masivos, los sitios falsos ya no son páginas rudimentarias, improvisadas o fáciles de detectar: hoy replican diseños, experiencias de usuario y flujos de compra completos para parecer legítimos y reducir las sospechas de las víctimas.

La principal defensa sigue siendo la atención: desde verificar la URL, desconfiar de aquellas ofertas “imposibles”, hasta acceder únicamente a canales oficiales. Porque durante la fiebre mundialista, no solo hay que estar atentos a lo que pasa dentro de la cancha, sino también fuera de ella”, concluye Mario Micucci de ESET.