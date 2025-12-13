Alerta: La llamada del ‘banco’ para aumentar el límite de tu MTU es falsa; así opera el nuevo fraude

Ningún banco te llamará por teléfono o te buscará para que aumentes el límite del Monto Transaccional del Usuario (MTU)

Uno de los tipos de fraude en México detectados en meses recientes tiene que ver con el cambio en las transferencias bancarias y la entrada en vigor del MTU (Monto Transaccional del Usuario), esa herramienta que —si se usa bien— puede salvarte de que alguien vacíe tu cuenta.

Desde que se activó el MTU para las cuentas bancarias, bancos y especialistas han insistido en activarlo para frenar fraudes digitales.

Sin embargo, como siempre pasa, cuando surge una herramienta nueva, también aparece quien quiere torcerla para hacer de las suyas. Hoy el riesgo no es solo que ignores tu MTU, sino que alguien te llame fingiendo ser del banco para pedirte que lo subas… y ahí empieza la tragedia.

David Herrerías, director de Prevención de Fraudes de HSBC, compartió con El Financiero una guía sobre el MTU.

¿Qué es el MTU y por qué lo debes establecer en tu banco?

El MTU o Monto Transaccional del Usuario es un límite que tú mismo fijas para controlar el monto máximo de tus transferencias.

De acuerdo con David Herrerías, la principal función del MTU es reducir el riesgo de fraudes financieros.

Establecer el MTU en tus cuentas será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Si no lo configuras tú, el banco lo hará por ti. Por eso es clave entenderlo desde hoy.

El nuevo fraude en México: ‘Necesita subir su MTU’

Herrerías detalla que ningún banco te llamará para pedirte que subas el límite de tu MTU. Nunca. Jamás. Ni aunque Mercurio esté retrógrado.

Los estafadores aprovechan que la gente no conoce bien esta nueva herramienta y su modus operandi es sencillo pero eficaz:

Una persona te llama por teléfono y se hace pasar por personal de tu banco.

Te dice que debes aumentar tu MTU “por seguridad”.

Una vez que lo subes, te piden que hagas una prueba de transferencia o te roban las contraseñas de tu cuenta.

“Recordemos que siempre debemos evitar dar contraseñas de nuestro acceso a bancos por teléfono, correo electrónico o mensaje, aunque nos ofrezcan una oferta increíble o nos digan que nuestros recursos están comprometidos. Un defraudador que ha logrado obtener, por algún motivo nuestras credenciales, aún tendría que batallar con nuestro MTU”, asegura Herrerías.

El especialista agrega que si estableces un MTU alto, ya no existe un tope que limite el monto que los delincuentes puedan sacar de tu cuenta.

Herrerías lo explica claro: tu MTU es independiente del monto que tienes asignado a tus beneficiarios, y ningún banco lo solicita por teléfono. Si alguien te pide moverlo, es un fraude en construcción.

Los delincuentes se hacen pasar por personal de un banco para tratar de defraudar a los clientes tras la entrada en vigor del MTU. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA)

¿Cómo funciona realmente el MTU (y por qué sí conviene usarlo)?

El MTU sirve para fijar un techo a las transferencias que haces de manera habitual. Por ejemplo, si sueles enviar dinero a tus hijos, escuela o seguros, puedes dejar un límite reducido como medida de protección.

Herrerías lo ejemplifica muy sencillo: Si tus beneficiarios A y B tienen transferencias frecuentes de 5 mil y 3 mil pesos, pero tú estableces tu Monto Transaccional del Usuario en mil pesos no podrás enviarles dinero hasta subirlo momentáneamente. Lo ajustas, haces la transacción y luego puedes volverlo a bajar para sentirte más protegido.

Es el mismo principio que usar una tarjeta de crédito con un límite específico. Tú decides cuándo quieres gastar más. El sistema solo te pregunta porque lo estás autorizando, no porque alguien más te obligó.

Tips prácticos para evitar caer en este fraude

Con base en las recomendaciones de Herrerías:

No uses el MTU como una “contraseña extra”

La gente cree que dejando un MTU altísimo evita bloqueos. Es al revés: anulas la función de protección.

El banco nunca llama para pedir tu MTU

Si te llaman, te urgen, te dicen que es obligatorio o que hay “movimientos sospechosos”: cuelga. Ningún banco pide aumentar el MTU por teléfono, correo ni mensajes.

Anticipa tus transferencias

Antes de mandar dinero, revisa tu MTU. Solo súbelo cuando realmente necesites hacer una operación mayor.

¿Por qué sí vale la pena usar el MTU y no dejarlo al azar?

El MTU puede sonar complicado, pero Herrerías confirma que esuna herramienta sencilla y 100 por ciento controlada por el usuario. Tú decides cuándo subirlo, cuándo bajarlo y cómo usarlo.

La recomendación es ajustarlo conforme a tus necesidades reales y no dejarlo permanente en un nivel alto. Entre más bajo esté el límite cuando no haces transferencias grandes, más seguro estás frente a intentos de fraude.