Eliminado de ‘Exatlón México 2026′: ¿Dónde y a qué hora ver el último Duelo por la supervivencia?

La última eliminación de 'Exatlón México 2026' es entre las mujeres de la competencia. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La final de Exatlón México 2026 se acerca, pero antes, los participantes tienen una última prueba y es sobrevivir a un duelo de eliminación más, donde las mujeres de la competencia están en riesgo de despedirse de la competencia.

El eliminado de este domingo se queda a tan solo cinco días de llegar al último reto, donde se decide al campeón de la actual edición que comenzó en septiembre de 2025, siendo una de las más largas desde su primera edición.

Anteriormente, a la semana final llegaban cuatro participantes de Exatlón México, pero en esta ocasión son ocho quienes se instalan en esta etapa.

Antonio Rosique informó que la semana 34 de 'Exatlón México 2026' era la última de la temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver al último eliminado de ‘Exatlón México 2026′?

La hora de inicio para el Duelo de Supervivencia, donde conocemos al último eliminado de Exatlón México, es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al eliminado de ‘Exatlón México 2026′ EN VIVO?

La transmisión de Exatlón México, tanto de las expulsiones como de las competiciones cotidianas, cuenta con diferentes sitios y son los siguientes:

Azteca UNO (canal de TV abierta)

App y página web de TV Azteca

Amazon Prime Video (disponible en la pestaña TV en directo, requiere de una suscripción con costo)

En caso de no contar con acceso a ninguna de las opciones anteriores, puedes revisar las publicaciones hechas en las redes sociales oficiales del reality o consultar lo más destacado en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son los posibles finalistas de ‘Exatlón México 2026′?

Ocho son los participantes de Exatlón México 2026 que tienen un lugar en la semana final de la actual temporada, pero antes del duelo de eliminación, son 9, por tanto uno más debe irse.

Los participantes que buscan avanzar a la última etapa de la actual edición son los siguientes:

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Jazmín Hernández

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Mario ‘Mono’ Osuna

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Adrián Leo

Alexis Vargas

¿Cuándo es la final de ‘Exatlón México 2026′?

La final de la temporada 2025-2026 de Exatlón México tuvo modificaciones respecto a ediciones anteriores, pues no se llevó a cabo en domingo.

Antonio Rosique, conductor principal del programa, reveló que la fecha es el viernes 15 de mayo. El horario estelar del domingo lo toma la nueva temporada de MasterChef 24/7.

Antonio Rosique es el conductor de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién ganó los Duelos de supervivencia de la semana 33 en ‘Exatlón México 2026′?

Los Duelos de supervicencia semanales son importantes porque el equipo vencedor coloca a un participante rival en la cuerda floja para el domingo de eliminación.

En el caso de la semana 33, cada equipo se llevo la victoria en este tipo de retos, por tanto, hay una mujer roja y una azul en peligro de despedirse de la competencia.

¿Qué equipo ganó la Super Villa de ‘Exatlón México 2026′?

Previo a la semana final de Exatlón México, la Villa 360 evolucionó a la Super Villa, donde las amenidades son mayores, pues es “lo más parecido a una casa”, informó Antonio Rosique.

En esta ocasión, los ganadores fueron los del Equipo Azul.

Lista completa de eliminados de ‘Exatlón México 2026′ hasta el momento

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 se compone de atletas que salieron por la vía de eliminación o a consecuencia de lesiones, como el caso de Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Ellos son los expulsados de la temporada hasta el 10 de mayo de 2026: