Liga MX Pachuca vs. Toluca EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver los cuartos de final de vuelta?

El último boleto a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX se define este domingo: Pachuca recibe al Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Los Tuzos llegan con ventaja después de imponerse 0-1 en el encuentro de cuartos de final de ida de la Liga MX, disputado en el Nemesio Diez, resultado que obliga a los Diablos Rojos a ganar por diferencia de dos goles para mantenerse con vida.

El conjunto dirigido por el argentino Esteban Solari recupera para este compromiso al venezolano Salomón Rondón, ausente en el primer encuentro por suspensión. Del otro lado, el campeón Toluca llega motivado tras clasificarse a la final de la Concachampions 2026, aunque con la presión de remontar la serie para seguir en la defensa del título del futbol mexicano.

Los Diablos de Toluca recibieron en el estadio Nemesio Diez a la escuadra del Pachuca, en el partido de ida de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con un marcador final 0-1 a favor de la escuadra de los Tuzos de Pachuca. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Pachuca vs. Toluca en la Liguilla: Fecha, horario y sede de cuartos de final de vuelta

El partido de vuelta entre Pachuca y Toluca se disputa este domingo en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos, equipo que terminó cuarto de la fase regular y que ahora tiene la ventaja deportiva y en el marcador global.

Pachuca vs. Toluca

Fecha: Domingo 10 de mayo

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca

Transmisión: streaming

¿Cómo llegan Pachuca vs Toluca al partido de vuelta de la Liga MX?

Pachuca ganó el partido de ida por marcador de 0-1 gracias a un gol del ecuatoriano Enner Valencia al minuto 8. El delantero aprovechó un servicio de Elías Montiel y definió de derecha desde fuera del área para darle la ventaja a los Tuzos.

Toluca tuvo mayor posesión de balón en ese encuentro, pero careció de claridad ofensiva durante buena parte del compromiso. El técnico Antonio Mohamed decidió guardar de inicio al portugués Paulinho debido al compromiso de Concacaf que el equipo disputó días después.

En el segundo tiempo del duelo de ida, Mohamed envió al campo a Paulinho y al argentino Nicolás Castro en busca del empate, aunque Pachuca mantuvo el orden defensivo y sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final.

Toluca pelea el pase a las semifinales. (Foto: Cuartoscuro.com) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Pachuca afronta el compromiso con el impulso anímico de haber ganado en calidad de visitante y con la recuperación de Salomón Rondón, uno de los jugadores más importantes del equipo desde su llegada en el Clausura 2024.

El delantero venezolano de 36 años ha disputado 64 partidos con los Tuzos y suma 27 goles, además de haber sido titular en 52 encuentros desde su incorporación al club.

Previo al duelo definitivo, Esteban Solari destacó la importancia del regreso del atacante: “Salomón es un faro para nosotros. Es nuestra luz en cada entrenamiento por la manera en que se entrega, por su profesionalismo. Nos hará muy bien tenerlo de vuelta porque nos hace mejores”.

En tanto, Toluca llega después de vencer 4-0 a Los Angeles FC para avanzar a la final de la Copa de campeones de la CONCACAF. Los goles fueron obra de Paulinho, con doblete, además de Helinho y Everardo López.

Antonio Mohamed reconoció que el equipo ahora cambia completamente el enfoque hacia el Clausura 2026: “Ahora vamos a pensar en el domingo; veremos si somos capaces”, declaró el técnico argentino tras sellar el pase a la final de Concacaf.

Mohamed también habló sobre lo que representa disputar la final internacional en casa: “Será una final dura; la jugamos en casa y eso puede ser un factor a favor, aunque nada determinante porque ellos tienen un gran equipo con un gran entrenador”.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

Los cuartos de final del Clausura 2026 comenzaron con series de alta intensidad y varios marcadores cerrados. Hasta el momento, Guadalajara y Cruz Azul ya aseguraron su lugar en semifinales.

Guadalajara avanzó después de empatar 3-3 en el marcador global ante Tigres gracias a su mejor posición en la tabla general. Santiago Sandoval marcó los dos goles del triunfo rojiblanco en la vuelta.

Cruz Azul también confirmó su pase a semifinales tras derrotar 1-0 al Atlas con anotación del argentino José Paradela. La Máquina ganó la eliminatoria por marcador global de 4-2 y se mantiene como uno de los equipos con mejor rendimiento en la fase final.

En la otra llave pendiente, Pumas UNAM y América definen al clasificado luego del empate 3-3 en el primer encuentro. Los universitarios tienen ventaja deportiva tras haber terminado líderes de la fase regular.

Con información de EFE.