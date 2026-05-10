Fernández Noroña reta a EU: ‘Saquen las listas que quieran porque no vamos a doblarnos’

Gerardo Fernández Noroña aseguró que tienen la misión de defender la soberanía nacional de cara a las acusaciones de EU contra políticos mexicanos.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, retó a Estados Unidos a hacer las listas que quiera con presuntas acusaciones contra políticos de la 4T, y aseguró que no se van a doblar ni a permitir que se imponga un gobierno desde el extranjero.

Luego de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con legisladores de Morena, PT y Partido Verde, Noroña aseguró que la encomienda es defender la soberanía del país.

Los comentarios del senador ocurren durante la polémica por las acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos nexos con el crimen organizado, así como de otros nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza.

“¿Y las listas? Que hagan las listas que quieran (de políticos supuestamente relacionados con el narco), les dije yo. Que lo que quiere decir en esencia es que no vamos a doblarnos, no vamos a entregar al país, su soberanía, su independencia, su riqueza natural. No vamos a volver atrás, al proyecto que el pueblo, con tanto esfuerzo y sacrificio logró derrotar en las urnas en 2018 y en 2024, y que desde fuera quieren volvernos a imponer. No, fíjense que eso no va a pasar“, mencionó Noroña.

¿Qué le dijo Sheinbaum a legisladores de Morena ante las acusaciones en Sinaloa?

Luego de retar a que desde Estados Unidos y la oposición “digan lo que quieran” respecto a las listas de acusaciones por nexos con el narco, Noroña mencionó puntos clave de la reunión con Sheinbaum.

“Es la defensa de la independencia de la soberanía nacional, la defensa de nuestro pueblo, la defensa de nuestra patria, la defensa de la democracia, la defensa de la justicia social, la defensa de las libertades. De eso estamos hablando, de eso habló la compañera presidenta”, declaró Noroña.

Tras la reunión, es posible que los legisladores y funcionarios de la 4T salgan a territorio a explicar lo que pasa tras las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.