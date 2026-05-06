Grecia Quiroz arremete contra Morena por defender a Rocha Moya: ‘Carlos, ojalá te hubieran cuidado igual’

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, criticó a Morena por la “protección” que brindaron a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa ante las acusaciones de Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado.

Acusó que ignoraron y dejaron solo a su exesposo, Carlos Manzo, por no pertenecer al movimiento político dominante. En varias ocasiones, el exalcalde pidió a las instituciones federales apoyo para garantizar la seguridad del municipio que gobernaba.

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, escribió la alcaldesa de Uruapan.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento cultural por el Día de Muertos. El gobierno federal confirmó que contaba con círculos de seguridad; sin embargo, esos filtros fallaron en campo abierto y tampoco existieron labores de inteligencia para prevenir ataques del crimen organizado, pese al combate frontal que impulsó el exalcalde.

La alcaldesa cuestionó la operación de los mecanismos de protección, ya que, a diferencia de Carlos Manzo, el gobierno federal decidió asignar una escolta a Rubén Rocha Moya luego del inicio de su licencia como gobernador, en medio de la violencia que persiste en Sinaloa.

“En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”, escribió Quiroz junto a una fotografía dividida entre Rocha Moya y Carlos Manzo.

¿Cuántos elementos protegen a Rocha Moya y dónde está?

Omar García Harfuch confirmó que Rubén Rocha no solicitó seguridad; sin embargo, el Gabinete de Seguridad recomendó un operativo conformado por elementos de la Guardia Nacional.

“El Servicio de Protección Federal hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad; en este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad”, comentó el 4 de mayo desde Sinaloa.

No obstante, reconoció que el gobernador con licencia no enfrenta amenazas directas ni un riesgo de seguridad específico. Aun así, debido al contexto de violencia en Sinaloa, donde grupos criminales mantienen una disputa desde hace más de un año, “pues lo que se considera es que tenga escolta”.

Hasta el momento, no están claros los parámetros que contempla el Servicio de Protección Federal para asignar escolta militar a Rubén Rocha Moya.

Por último, Harfuch confirmó que el gobernador con licencia se encontraba en Sinaloa; sin embargo, dijo no contar con detalles exactos sobre su ubicación.