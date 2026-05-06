Los memes sí se reportaron con Javier Aguirre: Los mejores del drama de convocados de la Selección

El drama de la Selección Mexicana se volvió viral con memes. (Fotos: Cuartoscuro.com / Captura de pantalla).

El balón todavía no rueda, pero el partido ya se juega… en redes sociales. La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 arranca hoy en medio de tensión entre clubes, directivos y federación, y como suele pasar, internet no tardó en hacer lo suyo. Mientras unos dudan sobre reportarse, los memes sí llegaron puntuales, listos para documentar el momento con humor futbolero.

El conflicto de la concentración de Javier Aguirre escaló desde la madrugada y se extendió hasta las primeras horas del día, con posturas encontradas, comunicados oficiales y jugadores divididos entre clubes y Selección. En paralelo, las redes imaginaron escenarios donde hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se quedaba vacío… salvo por uno que otro valiente.

¿Qué pasó con la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026?

La situación comenzó la noche del 5 de mayo, cuando se reportó que la Selección Mexicana habría aceptado liberar a Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la vuelta de la Concachampions 2026 con Toluca, pese a que existía un acuerdo previo: los convocados debían presentarse el 6 de mayo para iniciar concentración.

Horas después, en la madrugada, Amaury Vergara publicó un mensaje en X en el que fijó postura: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

La respuesta institucional llegó temprano: la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado con una advertencia: “Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

Mientras tanto, a las 8:30 a.m., cuatro jugadores convocados se presentaron a entrenar con Chivas: Armando ‘Hormiga’ González, Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto ‘Piojo’ Alvarado. En contraste, Brian Gutiérrez no se reportó; según el periodista David Medrano Félix, se encontraba en Chicago en espera de indicaciones.

Con este escenario, se programó una conferencia de prensa al mediodía en el CAR para aclarar la situación.

Y claro, los memes no perdonaron: desde imágenes de un CAR vacío con Gilberto Mora “entrenando solo”, hasta bromas donde la convocatoria se abría al público con requisitos como “acta de nacimiento, fotos tamaño infantil y cubrir cuota de arbitraje”. Otros fueron más lejos y plantearon cambiar de selección para el partido inaugural.

¿Quiénes son los convocados rumbo al Mundial 2026?

La Federación Mexicana de Futbol presentó la lista inicial de jugadores de la Liga MX convocados rumbo al Mundial 2026. Son 12 futbolistas que deben comenzar concentración en la Ciudad de México el 6 de mayo a las 20:00 horas, considerados para integrar la lista definitiva y, prácticamente, con su lugar seguro en el torneo.

Convocados (Liga MX)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara)

‘Ayudantes’ en la preparación

Óscar García (León)

Luis Rey (Puebla)

Eduardo Águila (San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Denzell García (Juárez FC)

Iker Fimbres (Monterrey)

Jairo Torres (Juárez FC)

Kevin Castañeda (Tijuana)

La convocatoria responde a un acuerdo entre la FMF y los clubes de la Liga MX, quienes aceptaron disputar la liguilla del Clausura 2026 sin estos jugadores, bajo la condición de que tuvieran altas probabilidades de asistir al Mundial.

Mientras se define quién llega y quién no, las redes ya resolvieron otra cosa: en el torneo de los memes, la alineación está completa… y juega todos los días.