Crisis en la Selección Mexicana EN VIVO: ‘Quién no se concentre hoy, se pierde el Mundial 2026’

Los primeros convocados al Mundial 2026 de la Selección Mexicana son jugadores de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

¡Desataron el infierno! Luego de que el Club Toluca presuntamente obtuvo un permiso para que sus jugadores convocados rumbo al Mundial 2026 participaran en la vuelta de la Concachampions 2026, clubes como Chivas se mostraron molestos.

Amaury Vergara ordenó a sus convocados de Guadalajara no asistir a la concentración de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, debido a que consideró que el permiso de los ‘Diablos Rojos’ fue un incumplimiento de acuerdos.

8:30 a.m. Cuatro jugadores convocados a la Selección se presentan en la práctica de Chivas

Armando ‘Hormiga’ González, Luis Romo, Raúl ‘Tala’ Rangel y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, llegan al entrenamiento de Chivas tras el llamado realizado por Amaury Vergara. según Fox Spots México.

Brian Gutiérrez es el único de los convocados por la Selección que no se ha presentado. Según el periodista David Medrano Félix, se encuentra en Chicago en espera de indicaciones.

8:00 a.m. FMF responde: Los jugadores que no se concentren HOY quedan fuera del Mundial 2026

Ante ello, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en el que afirmó que todos los jugadores de la Liga MX que fueron convocados por ‘El Vasco’ Aguirre deben presentarse sin excepciones.

“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, indica el comunicado.

FMF lanza ultimátum rumbo al Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Lista de convocados de la Selección Mexicana de la Liga MX

El pasado 28 de abril, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la primera lista de jugadores de la Liga MX que formarán parte de la base de la selección rumbo al Mundial 2026.

El grupo incluye a 12 futbolistas que inician concentración en la Ciudad de México este miércoles 6 de mayo, quienes tenían su lugar prácticamente asegurado para la Copa Mundial de la FIFA, según el comunicado de la FMF: “están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA 2026″.

Los ocho jóvenes que se integran como ‘ayudantes’ en la preparación final tienen pocas posibilidades de estar en la lista definitiva; sin embargo, están considerados para el siguiente ciclo mundialista.

La determinación de convocar en esta etapa únicamente a jugadores de la Liga MX obedece a un acuerdo alcanzado con los clubes, quienes accedieron a disputar la liguilla del Clausura 2026 sin sus seleccionados, bajo la condición de que los elegidos tuvieran amplias probabilidades de integrar la lista final para el Mundial.

En ese contexto, Duilio Davino, director general de Selecciones Nacionales, aseguró recientemente ante medios de comunicación: “No habrá ninguno en la lista que se pierda la liguilla y que no vaya al Mundial”.

Convocados (Liga MX)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara)

‘Ayudantes’