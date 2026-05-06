Chivas ordena a sus seleccionados faltar a la concentración de Javier Aguirre: ‘Los acuerdos se respetan’

Cinco jugadores del Club Guadalajara están convocados al Mundial 2026; sin embargo, se desconoce qué pasará. (Foto: Cuartoscuro)

¿Se rompieron los acuerdos? Ante los reportes del presunto permiso que los jugadores del Club Toluca recibieron para jugar el partido de ida de la Concachampions, Amaury Vergara, propietario de Chivas, pidió a sus seleccionados no asistir a la concentración.

Los reportes sobre el permiso a los ‘Diablos Rojos’ surgieron de cara al partido contra LAFC, que se juega hoy y que define al semifinalista de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Al respecto, Antonio ‘Turco’ Mohamed, director técnico del Toluca, brindó una declaración ambigua durante una conferencia de prensa: “A ver si vienen mañana al partido a verlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha y juegan. Capaz que juegan, quién sabe. Vamos a ver”, dijo.

Ante los rumores y la respuesta poco clara del técnico, Amaury Vergara compartió un breve comunicado en sus redes sociales a unas horas de que inicie oficialmente la concentración de Javier ‘El Vasco’ Aguirre rumbo al Mundial 2026.

¿Por qué Amaury Vergara quiere a los convocados de regreso?

En un breve comunicado que compartió en su cuenta de X, Amaury Vergara dejó claro que las acciones del Club Toluca rompían los acuerdos a los que se había llegado de cara a la preparación para la Copa Mundial de Futbol 2026.

Recordemos que Javier ‘El Vasco’ Aguirre había señalado previamente que la concentración para el Mundial 2026 era más importante que cualquier otro compromiso que tuvieran los jugadores de la Liga MX e indicó que las actividades comenzaban este 6 de mayo.

“La prioridad es esa concentración, por encima de las semifinales de la Concachampions. Nosotros nos concentramos el 6 de mayo, hay Concachampions el 5 y el 7; jugarán el 5 y vendrán conmigo el 6, el 7 ya no lo jugarán. Está aprobado por todo mundo”, dijo en una conferencia de prensa.

A pesar de ello, el supuesto permiso del Toluca cambió el panorama, por lo cual Amaury afirmó que solo se pueden respetar los acuerdos si todas las partes involucradas los cumplen.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió en redes sociales.

Por ahora, el Club Guadalajara no ha emitido ningún comunicado al respecto; sin embargo, videos que circulan en redes sociales muestran el arribo de Armando ‘La Hormiga’ González, convocado al Mundial 2026, al centro de entrenamiento de Chivas.

¿Qué dijo la Federación Mexicana de Futbol?

Tras toda la polémica que se generó durante la noche y las primeras horas de la madrugada, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que reiteró que la concentración inicia hoy.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, indicaron en el post.

Los primeros convocados al Mundial 2026 de la Selección Mexicana son jugadores de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

Ante las advertencias de los equipos, la FMF también aseguró que todos los jugadores convocados deben presentarse de manera obligatoria en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

En caso contrario, corren el riesgo de quedar fuera de la justa mundialista: “Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, señalaron.