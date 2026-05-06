Detienen a ‘Don Ramón’, líder de ‘Los Linos’, en Morelos; hay 2 agentes heridos, confirma Harfuch

Detienen a líder de Los Linos y un importante operador en Morelos; dos agentes de la SSPC resultaron lesionados. (@OHarfuch)

Fue detenido el líder de ‘Los Linos’, identificado como Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante un operativo en Yautepec, Morelos, las autoridades detuvieron a ocho personas, entre ellas ‘Don Ramón’ y Carlos ‘N’, uno de los principales operadores de la célula delictiva con presencia en la entidad.

Las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cinco cortas, 24 celulares, así como presunta droga que se encontraba en el inmueble donde se encontraban los supuestos delincuentes.

El despliegue que derivó en la captura de ‘Don Ramón’ contó con la coordinación de elementos de la SSPC, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Muere un agresor y dos agentes de la SSPC resultan heridos

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes agredieron a las autoridades y causaron heridas a dos agentes de la SSPC, quienes ya reciben atención médica especializada; uno de ellos se encuentra en quirófano.

En tanto, uno de los supuestos agresores murió durante el intercambio de disparos con las fuerzas del orden.

Omar García Harfuch informó que la operación continúa y se brindarán mayores detalles.

¿Quiénes son ‘Los Linos’?

‘Los Linos’ es una organización dedicada a la extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente en San Antonio, El Paso, Atlanta y el norte de California.

A principio de enero, la Secretaría de Seguridad de Morelos informó sobre la detención de Erick Marcial ‘N’, alias ‘El Pompi’.

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