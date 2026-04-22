Harfuch revela operativo contra ‘El Guano’, hermano de ‘El Chapo’: ‘Todavía no se confirma su detención’

Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, es el líder de un brazo del Cártel de Sinaloa que opera en Badiraguato y parte del llamado Triángulo Dorado.

Autoridades federales mantienen un operativo en Sinaloa contra Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, este miércoles 22 de abril.

García Harfuch explicó en conferencia de prensa que el operativo de seguridad comenzó desde la mañana y se mantiene principalmente en el municipio de Badiraguato y sus alrededores.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, a cargo del gabinete de seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.

Además, reveló que ya hay detenidos, pero todavía no se confirma la detención de “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo”. El despliegue de seguridad, dijo, sigue en curso en la zona de la sierra entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

A la par, el gobernador Ruben Rocha Moya dijo que hasta el monento no tiene información oficial del Gabinete de Seguridad.

¿Qué sabemos del operativo contra ‘El Guano’, hermano de ‘El Chapo’ en Sinaloa?

De acuerdo con información recabada en la región, el operativo incluyó un amplio despliegue aéreo y terrestre, con la presencia de helicópteros y fuerzas federales en comunidades serranas como El Durazno y zonas aledañas, consideradas estratégicas dentro del llamado “Triángulo Dorado”, que comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Cabe destacar que la zona de El Durazno ha sido señalada de manera recurrente como un bastión de operación del grupo criminal de “El Guano”, lo que ha derivado en constantes despliegues de seguridad en los últimos meses.

Este sería el segundo operativo de gran escala en menos de cinco meses en esta región, luego de un despliegue realizado en diciembre pasado que no arrojó resultados positivos.

¿Quién es ‘El Guano’, hermano de ‘El Chapo’ Guzmán?

Aureliano Guzmán Loera es identificado como uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene registradas tres fechas de nacimiento: 20 de julio de 1945, 20 de octubre de 1946 y 16 de junio de un año desconocido.

El Guano’ se dedica al cultivo, producción, manufactura y transporte de marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo. Su centro de operaciones lo mantiene en La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa.

Debido a sus presuntas actividades criminales, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

Además de ‘El Guano’, la facción de ‘El Mayo’ tendría el respaldo de otros operadores criminales para combatir a Los Chapitos.

Entre ellos se encuentran los hermanos Alfonso y René Arzate García (El Aquiles y La Rana); René Bastidas Mercado, ‘El 00′; los hermanos José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia; Óscar Manuel Gastelum Iribe, ‘El Músico’, así como Alfonso Limón Sánchez, ‘El Limón’.

Con información de Carlos Velázquez y Martha Casas