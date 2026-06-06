¡Qué chille! Así es Tacos París, la nueva taquería de Robe Grill en la CDMX

Robe Grill es un creador de contenido originario de Sonora que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a sus videos de carne asada, parrilladas y recetas preparadas al fuego. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Oiga, chef, por favor, que ‘chille’ ese taco de lengua que me está preparando y póngale bastante salsa. Con ese espíritu llega a la Ciudad de México Tacos París, la taquería impulsada por el creador de contenido Roberto Morales, mejor conocido como Robe Grill, junto con su socio José María “Chema” Martínez.

Tras consolidarse en Guadalajara, el reconocido tiktoker de comida abrió su sucursal en la capital del país con una propuesta que mezcla ingredientes de alta calidad y recetas de inspiración norteña.

El establecimiento de Robe Grill apuesta por una combinación poco habitual: tacos elaborados con cortes premium, una carta de vinos y un concepto que busca acercar la experiencia de un restaurante contemporáneo al platillo más emblemático de la cocina mexicana.

¿Cómo es Tacos París, la taquería de Robe Grill en la CDMX?

Tacos París se encuentra en Oaxaca 42, esquina con la calle Sinaloa, en la colonia Roma Norte, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la CDMX, a dos cuadras de la Glorieta de los Insurgentes.

La idea de este proyecto culinario es darle un giro distinto al taco sin complicarlo demasiado: utilizar buenos ingredientes, cortes de carne de calidad y acompañarlos con bebidas que normalmente no se encuentran en una taquería.

Aunque mantiene la esencia de los tacos, el lugar apuesta por una propuesta más relajada y diferente a la de una taquería tradicional en la CDMX.

Además de los tacos, el menú incluye vinos, cócteles y café, por lo que la experiencia va más allá de llegar, comer rápido e irse. La intención es que los clientes puedan quedarse un rato, compartir varios platillos y disfrutar del ambiente mientras prueban algunas de las especialidades de la casa.

¿Quién es Robe Grill y cómo nació Tacos París?

Robe Grill es un creador de contenido originario de Sonora que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a sus videos de carne asada, parrilladas y recetas preparadas al fuego.

Con más de 16.9 millones de seguidores en plataformas como TikTok y 3.9 millones en Instagram, Robe Grill se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía digital en México. Su estilo desenfadado y la frase “¡Qué chille!” terminaron por convertirse en parte de su identidad.

La idea de abrir un restaurante surgió junto a José María “Chema” Martínez, empresario restaurantero de Guadalajara. Ambos compartían el interés por desarrollar un concepto que combinara la cocina del norte del país con una propuesta más sofisticada.

El primer Tacos París abrió sus puertas en Guadalajara en diciembre de 2024. El éxito obtenido permitió que el proyecto iniciara una etapa de expansión y llegara posteriormente a la capital del país.

En su sucursal de la Roma Norte, el restaurante apuesta por una estética moderna y relajada. El espacio combina mesas de madera, iluminación cálida y una decoración minimalista que se aleja de la imagen tradicional de una taquería.

La experiencia está pensada para que los comensales disfruten los tacos con calma en un ambiente que mezcla el estilo de un restaurante contemporáneo con la esencia de la cocina mexicana.

¿Qué platillos ofrece el local Tacos París de Robe Grill?

La carta de Tacos París se divide en varias secciones, aunque el verdadero protagonista es el taco. La propuesta apuesta por cortes premium, tortillas recién hechas y combinaciones poco habituales que mezclan ingredientes de la cocina norteña con algunos toques contemporáneos.

Entre las entradas destacan las papas fritas con aceite de trufa y parmesano, el asado de tira acompañado de salsa molcajeteada de chile piquín y la papada de cerdo preparada con tomatillo, cebolla morada y vinagreta cítrica.

El menú principal incluye 10 variedades de tacos. Uno de los más representativos es el Taco París, elaborado con rib-eye, emulsión de aguacate y habanero tatemado. La carne se sirve sobre una tortilla recién hecha y se acompaña con una salsa que aporta un picor intenso.

También destacan el Taco con Caramelo, preparado con diezmillo, tripa frita, guacamole y salsa de serrano rojo fermentado; el Taco Royale, que combina filete de res, salsa entrecote, papas trufadas y parmesano; y el Taco Güero “El Hermosillo”, elaborado con rib-eye, frijoles puercos y chile güero asado.

Otra de las especialidades de la casa es el Taco Dirty, una combinación de rib-eye, frijoles puercos, costra de queso, salsa de cacahuate y papas fritas. El resultado es un taco abundante y cargado de ingredientes que se ha convertido en uno de los favoritos de los visitantes del restaurante.

Para cerrar la comida, el restaurante ofrece postres como las crepas de cajeta con helado y los churros acompañados de sundae de pistache o chocolate, dos de las opciones más populares para terminar la experiencia gastronómica.

¿Cuánto cuesta comer en la taquería de Robe Grill?

A veces el amor no solo está en el sabor. Los precios de Tacos París se encuentran por encima de los que suelen encontrarse en una taquería tradicional, algo que responde al uso de cortes premium, ingredientes importados y preparaciones más elaboradas.

Si tienes curiosidad por probar la propuesta gastronómica de Robe Grill, estos son algunos de los precios que aparecen en la carta:

Tacos

Taco París (rib-eye con emulsión de aguacate y habanero quemado) — 140 pesos

Taco con Caramelo (diezmillo, tripa frita, guacamole y salsa de serrano rojo fermentado) — 150 pesos

Taco Royale (filete de res, salsa entrecote, papas trufadas y parmesano) — 150 pesos

Taco de Lengua — 140 pesos

Taco Güero “El Hermosillo” (rib-eye, frijoles puercos y chile güero asado) — 150 pesos

Taco Planchao (barbacoa de picaña con salsa de jalapeño) — 130 pesos

Taco Dirty (rib-eye, frijoles puercos, costra de queso, salsa de cacahuate y papas fritas) — 150 pesos

Taco Habibi (cerdo, jocoque, costra de queso y salsa borracha) — 140 pesos

Taco Vegetariano (barbacoa de setas con queso y cebollín) — 130 pesos

Taco Infantil — 100 pesos

Entradas

French Frais con aceite de trufa, parmesano y cebollín — 120 pesos

Asado de tira de 200 gramos con salsa molcajeteada de chile piquín — 250 pesos

Papada de cerdo con tomatillo, cebolla morada y vinagreta cítrica — 220 pesos

Ensaladas

Ensalada de arúgula y parmesano — 150 pesos

Ensalada de jitomate criollo — 150 pesos

Bebidas

Refrescos y bebidas sin alcohol — desde 60 pesos

Cerveza — de 75 a 120 pesos

Café y bebidas calientes — de 75 a 220 pesos

Coctelería de la casa — desde 180 pesos

Vino por copa — desde 200 pesos

Destilados premium — desde 300 pesos por copa

Postres

Crepas de cajeta con helado — 150 pesos

Affogato — 110 pesos

Churros con sundae de pistache o chocolate Ferrero — 150 pesos

Sundae de pistache o chocolate — 120 pesos

Cono de helado — 40 pesos

Bola de helado de aceite de oliva — 90 pesos

Extras

Quesadilla — 50 pesos

Convertir cualquier taco en gringa — 65 pesos

Además de los alimentos, el restaurante cuenta con una selección de vinos, cervezas, café y coctelería. Las bebidas sin alcohol parten de los 60 pesos, mientras que algunos destilados y etiquetas premium pueden superar los 300 pesos por copa.

Tacos París representa el salto de Robe Grill de las redes sociales a la gastronomía presencial. El resultado es una propuesta que conserva la esencia de los tacos, pero la combina con cortes premium, ingredientes poco convencionales y una experiencia diseñada para quienes buscan algo más que una comida rápida.