‘Canasta futbolera’ impulsa a comercios selectos en el Mundial 2026... Pero pega a tiendas de autoservicio

Las tiendas de conveniencia fueron de las más beneficiadas por el Mundial 2026.

La euforia mundialista terminó y aunque por momentos elevó las ventas de la llamada “canasta futbolera” por el Mundial 2026, en el camino dejó pocos favorecidos en el camino.

Tiendas de conveniencia, bares y restaurantes deportivos capitalizaron el torneo, sin embargo, los autoservicios, tiendas departamentales y otras industrias continuaron afectados por un consumidor más cauteloso y un entorno económico de bajo crecimiento.

De acuerdo con NielsenIQ, el Mundial fungió como un catalizador de recuperación para categorías clave del consumo masivo, como aquellas que integran la “canasta futbolera”: refrescos, cervezas, botanas, entre otros productos que en las primeras cuatro semanas del torneo crecieron 18 por ciento.

En ese sentido, Deloitte estimó ventas hasta de 222 millones de dólares en dicha canasta, pero si se le agrega artículos de merchandising sería superior. El estimado previo a la Copa de Mundo 2026 era de 181 millones de dólares.

Los juegos de la Selección Mexicana fueron el principal detonador de consumo. El mayor pico ocurrió en el partido inaugural, mientras que en los encuentros posteriores, generaron incrementos considerablemente menores, señaló el reporte ¿Qué sucede después del Mundial?. El impacto económico de los negocios, elaborado por Deloitte

“Esto indica que la oportunidad comercial estuvo concentrada en momentos muy específicos y que el interés del consumidor se estabilizó conforme avanzó el torneo” explicó Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America.

En entrevista con El Financiero, el especialista agregó que también influyó que el consumidor atraviesa un momento más difícil que el fin de año, pues el país viene de un 2025 de estancamiento.

En un análisis previo a los reportes del segundo trimestre del año sobre consumo, el Grupo Financiero Ve por Más, destacó que aunque la derrama económica en junio fue positiva en la mayoría de las industrias por el Mundial 2026, se descompensó el gasto en otras, con el turismo concentrado en ciudades sede y dejando “sin músculo” otras zonas.

Por otro lado, el efecto positivo en el sexto mes del año, no compensa la debilidad de abril y mayo provocada por la cautela del consumidor en México y en EU, y tampoco el lento trayecto de la economía nacional.

Por ejemplo, en el caso de la operadora de restaurantes y cafeterías más grande de América Latina, Alsea, los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2026 no fueron nada alentadores, pues las ventas bajaron 0.9 por ciento, la utilidad neta se desplomó 48.5 por ciento y flujo operativo registró una disminución de 6.2 por ciento, por una menor dinámica del consumidor y un entorno retador. Sin embargo, marcas como Domino’s Pizza y Chili’s habrían estado favorecidas por el consumo durante el Mundial 2026, aunque no lo suficiente para compensar la tendencia previa.

“Los negocios que mejor capitalizaron el Mundial fueron aquellos que ya tenían una vocación natural para la convivencia tipo sports bar y fast food: cervecerías, bares, restaurantes deportivos y formatos casuales con capacidad de atender grupos”, señaló Jorge Valencia, CEO de Grupo Interfranquicias Latam.

No ganaron necesariamente los que pusieron más pantallas, acotó en entrevista, sino los que ya entendieron el comportamiento del aficionado a los deportes, es decir, aquellos con consumo compartido, que requieren rapidez en el servicio, ticket por grupo, bebidas con alcohol, botanas y ambiente deportivo.

En el sector de gastronomía, los ingresos fueron por 584 millones de dólares, lo que implica una caída del 20 por ciento respecto a los 728 millones previstos antes del torneo.

(El Financiero)

Autoservicios tienen resultados débiles por el Mundial 2026

Si la lupa se enfoca en los autoservicios, destaca el caso de Grupo Chedraui que pese a la celebración del Mundial, en junio habría terminado aún más débil, como resultado de la caída del turismo en la región sur-sureste del país, combinado con la concentración de turistas en las ciudades sedes como la capital, Guadalajara y Monterrey, y las acciones de ICE en EU, donde tiene 700 tiendas.

En el caso de Walmart México y Centroamérica, aunque el pronóstico es de un crecimiento superior al 3 por ciento en sus ventas, el resultado es “conservador” ante el “diluido” tráfico en tiendas, derivado de la cautela de sus clientes.

De hecho, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reveló que los ingresos de sus asociados cayeron 1.6 por ciento en términos nominales y a Tiendas Iguales (TI) durante junio, pero en números reales, el retroceso fue de 4.8 por ciento.

En el caso de los autoservicios, el descalabro fue más profundo con una disminución del 2.7 por ciento a TI.

El organismo atribuyó el descalabro a un efecto calendario, por un domingo menos respecto al mismo mes del año pasado y porque el Mundial 2026 modificó temporalmente los hábitos de consumo y redujo la afluencia.

La debilidad económica fue factor determinante y más estructural, si fue un reto, ya que hacia adelante hay pocos catalizadores para incentivar el consumo en México, aquí deberá verse la estrategia de las empresas para atraer clientes, ajustar promociones, y generar tráfico en las tiendas, concluyeron expertos.