Familias ‘Fifas’ gastan 10% más en comida y alimentos para el Mundial 2026

Las familias gastaron 10 por ciento más en alimentos y bebidas durante el mundial (Foto ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.)

La celebración del Mundial 2026 demostró el potencial económico del país con un incremento de 10 por ciento en el gasto de los hogares para la convivencia, con la expectativa de haberse alcanzado hasta el lunes pasado, entre 45 y 50 mil millones de pesos en derrama económica, misma que va en aumento ante el dinamismo turístico generado, dijo Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

¿En qué gastaron las familias mexicanas en el Mundial 2026?

“Según nuestras estimaciones, las familias mexicanas incrementaron sus gastos en alimentos y bebidas en un 10 por ciento en productos para la convivencia durante las fiestas que seleccionamos.

Estos datos también confirman que los grandes eventos internacionales pueden convertirse en motores de desarrollo para las economías locales”, dijo en conferencia desde Mérida, Yucatán.

El balance de la Confederación arroja estimaciones de una derrama nacional de hasta 50 mil millones de pesos hasta el lunes 6 de julio, “porque incluso cuando la pelota se detuvo en México, la pelota sigue girando”; cifra que no considera la venta de boletos que la propia FIFA proyectó en más de 5 mil millones de pesos.

A diez días de que concluya la fiesta deportiva, el dirigente empresarial confió en que se logrará la meta de los 65 mil millones de pesos en derrama económica, una vez que en estas semanas continúa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales que se han desplazado a otros puntos turísticos más allá de las ciudades sede de los partidos de futbol, además de que en los partidos de la recta final se espera continúe el consumo en restaurantes y hogares.

Para la Concanaco Servytur, las cifras alcanzadas por este evento deportivo confirman el beneficio económico de los grandes eventos internacionales y valdría convertir ese éxito en una estrategia permanente de desarrollo económico.