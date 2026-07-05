México vs. Inglaterra EN VIVO HOY: ¿A qué hora y en dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial?

Si México quiere avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, deberá frenar el ataque inglés liderado por Harry Kane. [Fotografía. EFE, Xinhua]

México tiene ante sí la oportunidad de volver a colocarse entre las 8 mejores selecciones de la Copa del Mundo. La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega después de vencer 2-0 de manera contundente a Ecuador en dieciseisavos y suma su cuarto partido de la justa mundialista sin recibir gol.

El cerrojo mexicano será puesto a prueba ante Inglaterra, una selección que tiene como principal desafío la altura de la Ciudad de México. Sin embargo, cuenta con Harry Kane como su principal arma ofensiva, capaz de inclinar el partido y frenar el sueño de un equipo que lleva 40 años en busca de regresar a los cuartos de final de un mundial.

¿Dónde y cuándo ver México vs. Inglaterra del Mundial 2026 EN VIVO?

El partido entre México e Inglaterra se juega este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, en lo que será el último encuentro del Mundial 2026 que se dispute en territorio azteca. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Brasil y Noruega el próximo 11 de julio.

Partido: México vs. Inglaterra

Fase: Octavos de final del Mundial 2026

Sede: Estadio Ciudad de México

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Canal de las Estrellas, Canal 5, Canal Nu9ve, Canal 7, TUDN y ViX

También puedes seguir la cobertura del partido de la Selección Mexicana en El Financiero.

Independientemente del resultado contra Inglaterra, disputará su último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuáles son las posibles alineaciones de México e Inglaterra?

Para el duelo crucial de los octavos de final en el Coloso de Santa Úrsula, México mantendría la base que utilizó en su triunfo frente a Ecuador, con Raúl Rangel en el arco, César Montes y Johan Vásquez como centrales, además de Julián Quiñones, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Raúl Jiménez como referentes ofensivos.

De igual forma, Javier Aguirre mantendría en el 11 titular a Gilberto Mora, el joven de 17 años que maravilló con su visión de juego ante Ecuador.

México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

DT: Javier Aguirre.

Inglaterra perfila un 11 con Harry Kane como eje del ataque, respaldado por Jude Bellingham y Declan Rice en el mediocampo. Thomas Tuchel también contempla a Noni Madueke y Marcus Rashford como extremos para generar desequilibrio por las bandas.

Inglaterra

Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guehi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Noni Madueke

Marcus Rashford

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel.

Inglaterra llega al partido contra México tras sufrir en 16avos ante República Democrática del Congo [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llega México al partido de octavos contra Inglaterra?

La Selección Mexicana llega al partido de octavos de final con una de sus mejores versiones recientes en Copa del Mundo. El equipo de Javier Aguirre ganó sus 4 partidos, marcó 8 goles y mantuvo el cero en su portería, una combinación que fortalece el ánimo antes de medirse a una potencia del futbol europeo.

El triunfo ante Ecuador dejó una de las actuaciones más sólidas del cuadro azteca en el torneo. El ataque está liderado por Julián Quiñones, quien está a un gol de convertirse en el máximo goleador mexicano en mundiales, junto a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández.

A su lado aparece Raúl Jiménez, delantero de los ‘Wolves’, con quien ha formado una dupla que ha sido un constante dolor de cabeza para las defensas rivales del conjunto tricolor.

Además del potencial ofensivo, México mostró solidez defensiva durante el Mundial 2026. El portero Raúl Rangel respondió en momentos clave del torneo, mientras que César Montes y Johan Vásquez han sido garantía en la zaga, sobre todo ante el juego aéreo de sus rivales.

Los dirigidos por Javier Aguirre también encuentran motivación en el contexto histórico, ya que México no alcanza los cuartos de final desde el Mundial de 1986, cuando fue eliminado en penales ante Alemania.

Desde entonces, quedó eliminado en octavos en siete ediciones consecutivas, de Estados Unidos 1994 a Rusia 2018, y en la última Copa del Mundo se despidió en fase de grupos.

México llega a su partido contra Inglaterra como una de las mejores defensivas del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llega Inglaterra al partido contra México en el Mundial 2026?

Inglaterra avanzó a octavos después de vencer 2-1 a República Democrática del Congo en dieciseisavos. El equipo de Thomas Tuchel sufrió más de lo esperado, pero Harry Kane resolvió el partido en la recta final con un doblete que lo dejó con 5 goles en el Mundial.

En la fase de grupos, el conjunto inglés terminó como líder del Grupo L. Venció a Croacia, empató con Ghana y derrotó a Panamá, aunque su funcionamiento dejó algunas dudas por momentos. El equipo tiene calidad individual, pero no siempre controla los partidos con comodidad.

Harry Kane será el principal foco de atención para la defensa mexicana. El delantero llega como capitán, goleador y referencia del ataque inglés. Bellingham también aparece como una pieza central por su capacidad para llegar al área, romper líneas y conectar con los extremos.

La selección de Inglaterra llega como una de las favoritas para ganar el Mundial 2026. Sin embargo, no consigue el título desde 1966, cuando fue anfitriona y levantó el trofeo Jules Rimet. Ahora, la altura del Estadio Ciudad de México y el momento de la Selección Mexicana aparecen como dos de sus principales obstáculos en su camino al campeonato.